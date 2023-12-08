اعمل الصح.. كيف تعرض غسان مطر للظلم في حياته الفنية والخاصة؟

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان غسان مطر، واسمه الحقيقي عرفات داوود حسن المطري، الذي رحل عام ٢٠١٥ بعدما قدم العديد من الأعمال الفنية من أشهرها فيلم "لا تراجع ولا استسلام" وهو صاحب الايفيه الشهير "اعمل الصح".





"أعمل الصح" هذه الجملة وجهها غسان مطر إلى الفنان أحمد مكي في فيلم «لا تراجع ولا استسلام»، وأصبح تريند في إحدى الفترات، واستخدمها مستخدمي مواقع السوشيال ميديا، في التعليق على كثير الأمور.









غسان مطر، فنان فلسطيني ولد في يافا، وعُرف بتقديم أدوار الشرير الكوميدي، وتميز بصوته الحاد وملامحه الجادة وعلى الرغم من حصره في أدوار الشر إلا انه علق في أذهان الجميع.









ظلم غسان مطر على المستوى الإنساني كثيرا بسبب القضية الفلسطينية، وفقد أسرته المكونة من أمه وزوجته وابنه في حرب المخيمات في لبنان، وكانوا هم أول الضحايا، رغم أنه كان المستهدف في وقت الاجتياح عام 1985.





أوضح غسان مطر خلال حواره مع الإعلامية مني سلمان في برنامج "مصر في يوم" المذاع على قناة "دريم 2"، أن نظام حافظ الأسد هو الذي كان يستهدفه؛ بسبب وجود خلاف حينها بينه وبين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.









وأضاف غسان مطر أنه كان في ذات التوقيت في مصر يحضر لفيلم "محمد رسول الله"، وعلم بخبر اغتيال أسرته وقتها،موضحا أنه استطاع احتواء الموقف، وقام بالسفر إلى فرنسا هو وبناته.









أيضا حكم عليه في سن الـ 16 بالسجن لمدة 3 شهور مع إيقاف التنفيذ، وذلك بتهمة تحريض شخص أمّي يدعى "حسين الصفوري" على تفجير أنابيب البترول في طرابلس، وكان ذلك سببًا في عدم قبوله ضمن ضباط جيش التحريرالفلسطيني.