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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري ومسئول بالشيوخ الأمريكي يبحثان إعادة فتح مستشفيات غزة تحت إشراف طرف محايد

وزير الخارجية ورئيس
وزير الخارجية ورئيس اللجنة القضائية بالشيوخ الأمريكي

أشاد السيناتور الأمريكي ريتشارد ديربن محفز الأغلبية الديمقراطية ورئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ بالحوار الذي أجراه مع وزير الخارجية سامح شكري وسفير مصر إلى الولايات المتحدة معتز زهران، أمس الخميس، واصفا اياه بـ “المثمر” 

وخلال لقاء وزير الخارجية بالسيناتور الامريكي الذي جرى أمس الخميس وحضره السفير معتز زهران، جرى مناقشة السبل الممكنة لإعادة فتح مستشفيات غزة الرئيسية تحت إشراف طرف ثالث محايد ذي مصداقية. 

واكد السيناتور الأمريكي ضرورة تخفيف معاناة الأبرياء العالقين في الصراع.

وعقد شكري أمس الخميس، سلسلة من اللقاءات مع عدد من وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث وشحذ الأفكار الأمريكية، بهدف طرح الرؤية المصرية تجاه التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما شارك وزير الخارجية في مائدة مستديرة بمقر معهد الشرق الأوسط MEI تحت عنوان "حوار مع سامح شكري وزير خارجية مصر"، وحوار آخر مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS تحت عنوان "مصر والحرب في غزة: حوار مع وزير الخارجية المصري سامح شكري"، بالإضافة إلى المشاركة في منتدى آسبن ASPEN للأمن، حيث تم استضافة وزير الخارجية في حوار تفاعلي عن التطورات في غزة، فضلاً عن حوار تليفزيوني أجراه السيد سامح شكري على قناة CNN الإخبارية.

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