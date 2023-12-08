لأول مرة.. قتـ.يل في هجوم إسرائيلي بالخطأ على مبنى يضم قوات الاحتلال

أطلقت مروحية إسرائيلية النار عن طريق الخطأ على مبنى بينما كانت قوات جيش الاحتلال في الداخل، مما أسفر عن مقتل أحد الجنود، وفقا لموقع واي نت الإخباري.

وفقا للتقرير، طلبت القوات البرية الدعم الجوي بعد التعرف على مجموعة من مقاتلي حماس في مكان قريب، ولكن طائرة هليكوبتر قتالية أباتشي قامت بإطلاق النار على المبنى الخطأ.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي ردا على التقرير إن الحادث قيد التحقيق وانه تم بالفعل احتساب الجندي، الذي لم يتم تحديد هويته، من بين 91 حالة وفاة من القوات الإسرائيلية.

ويقول الموقع الاسرائيلي إنه كانت هناك حالات مماثلة لذلك، ولكن لم تسجل أي منها حالات وفاة.

وعلى الرغم من أن العشرات قتلوا أو أصيبوا في أنواع أخرى مما يسمى بالنيران الصديقة في قطاع غزة وسط الهجوم البري؛ إلا أن جيش الاحتلال قد أشاد باستمرار التعاون بين مختلف فروع الجيش، وخاصة الطائرات التي تقدم الدعم الجوي للقوات على الأرض.

وقال الجيش إنه يقيم باستمرار القتال المستمر، بما في ذلك حالات إطلاق النار الصديقة، وينفذ بسرعة الدروس المستفادة.