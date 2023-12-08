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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حبيبي ياخالودة.. رسالة مؤثرة من أحمد حلمي لشقيقه الأكبر بعد رحيله

أحمد حلمي
أحمد حلمي

أعلنت أسرة الفنان أحمد حلمي اليوم وفاة الشقيق الأكبر خالد حلمي والذى كان يعمل بجهاز المركزي للمحاسبات.


وفور إعلان وفاة الشقيق الأكبر لأحمد حلمي تداول عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام  بوست كان يتحدث فيه حلمي عن شقيقه الأكبر.

وكتب حلمي فى هذا المنشور: أخويا الكبير خالد حلمي.. شبه بعض جدا فى النظارة.. أحلى حاجة إن يكون عندك أخ أكبر منك وبيكون مش بس أخ بيكون صاحب كمان.. ياسلااااام  ياما خلاني أنزل أجيب عيش بداله .. يلا الكبير كبير برضه .. حبيبي ياخالودة.

وفاة شقيق أحمد حلمي 

وكانت سالي شقيقة الفنان أحمد حلمي  قد أعلنت عن وفاة شقيقها الأكبر خالد فجر اليوم ببنها.

 

وكتبت سالي عبر خاصية الإستوري الخاص بها بموقع التواصل الاجتماعي: “أخي خالد فى ذمة الله استحلفكم بالله أن تدعو له فى هذه الجمعة الكريمة”.
 

 أحمد حلمي

حل الفنان أحمد حلمي، ضيفا على الإعلامي محمود سعد فى حلقة جديدة من حلقات برنامجه سولد أوت والمعروض حاليا على شاشة سي بي سي.

 

ورحب محمود سعد بأحمد حلمي فى برنامجه مؤكدا على أنه لم يظهر مع حلمي على الهواء أمام الجمهور منذ سنوات عديدة لكنه سعيد بهذه الحلقة الذي يتمنى أن تنال اعجاب الجمهور.  وبدا محمود سعد الحلقة بتوجيه عدد من الأسئلة السريعة لأحمد حلمي، إلا أن حلمي داعب الإعلامي محمود سعد ببعض الإيفهات ليرد محمود سعد عليه قائلا: عارف انه هيعذبني.

 

وتطرق محمود سعد خلال الحلقة لكثير من الأسرار والكواليس فى حياة حلمي ومراحل الصعود والهبوط التى مر عليها أحمد حلمي منذ بداية مشواره الفني وحتى الآن.  وكشف حلمي أن حياته الفنية أشبه بلعبة السلم والثعبان حيث أن هناك خطوة يقوم باتخاذها تجعله فى أنجح فترات حياته وبالعكس هناك خطوات أخرى غير موفقه لذلك فهو دائما يرضى بكل مراحل الصعود والهبوط فى حياته العملية.

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