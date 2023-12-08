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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض| روان بن حسين تتالق في أحدث ظهور لها.. شاهد

صدى البلد

خطفت الفنانة روان بن حسين أنظار متابعيها فى جلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام". 
 

وتألقت روان بن حسين في الصورة بإطلالة جريئة مرتدية فستانا باللون الأبيض، واعتمدت علي المكياج الترابي الصاخب الذي أبرز جمال ملامحها.


 

يذكر ان آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين،  كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل" الذي طرحته عبر قناتها الرسميةفي يوتيوب، من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.


وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتهاالرسمية في اليوتيوب.


وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد  شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقتالأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.

اغنيتها الجديدة أعمال الفنانة اطلاله جريئه الفنانة الكويتية روان بن حسين تتألق في احدث ظهور عمر إسماعيل

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