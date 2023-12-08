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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبي بالمجان على 1286 مواطنا في دمياط

صحه دمياط
صحه دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرا من مديرية الصحة، تضمن أبرز نتائج القافلة الطبية التى تم اطلاقها على مدار يومى الأربعاء والخميس ضمن خطة شهر ديسمبر ٢٠٢٣، بقرية أبو عدوي بمركز كفر سعد.

وأشار البيان إلى تردد ١٢٨٦ مواطنا على القافلة تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، تم تحويل ٤ حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم،، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٠٤ حالات وفحص ٣٣ حالة بالأشعة و٣٣ حالة أخرى بالسونار وإجراء ٣٤٥ تحليلا بمعمل الدم و ٣٠ تحليلا بمعمل الطفيليات، كما تضمنت القافلة إقامة ١٠ ندوات توعوية صحية حضرها ١٣٥مواطنا.
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يشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تتضمن ١٢ عيادة متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

فرق متنقلة لتقديم الخدمات الصحية في دمياط

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