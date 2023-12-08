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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس الكونفدرالية.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي

صدى البلد

عقد ظهر اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي المقرر لها في السادسة مساء غداً السبت باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض " القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين سيرتدي حارسالمرمى زيه باللون الأصفر.

وسيرتدي فريق ساجرادا القميص الأخضر  والشورت الأسود، في حين سيرتدي حارس مرمى الفريق الأنجولي زيه باللون الأزرق الكامل.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على منح فريق ساجرادا 200 دعوة لحضور المباراة، وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من باسمزيادة مسؤول العلاقات العامة وأحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي الفريق الأنجولي وطاقم التحكيمالصومالي المكلف بإدارة اللقاء.

الزمالك وساجرادا الأنجولي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية حارس مرمى الفريق طاقم التحكيم مباريات الجولة الثالثة

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