محافظ كفر الشيخ : أكملنا إعداد جميع المقرات لاستقبال المصوّتين بانتخابات الرئاسة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عدداً من اللجان المعدة لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 12 ديسمبر الجاري.

شملت الجولة تفقد مقر اللجنة رقم (4) بالمدرسة الإعدادية الجديدة للبنات باللجنة العامة الأولى بمدينة كفر الشيخ، لمتابعة التجهيزات والإجراءات التي اتخذتها أجهزة المحافظة، استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بحضور، اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، عدد من القيادات التنفيذية.

وتابع محافظ كفر الشيخ، تجهيزات اللجنة، وأماكن انتظار الناخبين وتجهيزها بالمقاعد اللازمة، ومراجعة أعمال الصيانة والتأكد من وجود حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق، ومكان مبيت التأمين، والإضاءة، ومصدر كهرباء احتياطي، وغيرها من الخدمات والتجهيزات، مشدداً على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن لتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

قال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة انتهت من إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين حيث يشارك مليوني و339 ألفاً و 800 ناخب في العرس الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية 2024 من خلال 14 لجنة عامة و 508 مراكز انتخاب ب 524 لجنة فرعية تتضمن 5 لجان للوافدين من المحافظات.

شدد محافظ كفر الشيخ، برفع جميع الإشغالات في محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين خلال عملية الإدلاء بأصواتهم، مضيفا أن أجهزة المحافظة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحث اللواء جمال نور الدين، عموم أهالي محافظة كفر الشيخ للمشاركة بكثافة في العرس الانتخابي لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، كحق دستوري وواجب وطني، مؤكدا على حرص المحافظة على وضع كافة الإمكانات التي تضمن نجاح العملية الانتخابية، لافتا إلى وعى أبناء محافظة كفر الشيخ في تحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الفعالة وبقوة في الانتخابات الرئاسية، والظهور بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لأهالي كفر الشيخ.

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