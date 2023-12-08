كفر الشيخ.. رفع كفاءة الشوارع والميادين في حملات نظافة وإنارة بـ بيلا

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، برفع حالة النظافة بالشوارع والميادين، وكذلك كفاءة الإنارة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لاستقبال الانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الجمعة، جهود حملات النظافة الدورية والإشغالات وانتظام المرافق والخدمات العامة ورفع كفاءة الإنارة العامة ومتابعة المرور علي المقار الانتخابية في المدينة والقري علي مدار الساعة لتذليل أي عقبات، استعداداً للانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها 10و11 و12 ديسمبر الجاري .



وشن جهاز النظافة بمجلس مدينة بيلا، حملات النظافة بصفة دورية ومستمرة على مدار اليوم، وذلك لتحقيق الانضباط العام ورفع وإزالة كل المظاهر العشوائية بالشوارع العامة وحول جميع المقار الانتخابية بالمدارس.

أكد رئيس مركز ومدينة بيلا، استمرار مجلس المدينة في متابعة القطاعات الخدمية، وخاصة أعمال تحسين مستوى النظافة ورفع القمامة ومكافحة البعوض بالمركز والمدينة، وذلك تطبيقا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح رئيس مدينة بيلا، أن قسم النظافة بالمدينة قام بتنفيذ عدة حملات مكثفة لأعمال النظافة ورفع الاشغالات حول المدارس بنطاق المدينة وقري المركز، حتي تكون جاهزة لاستقبال الناخبين من مواطني مركز ومدينة بيلا، بجانب رفع أي إشغالات ومنع الباعة الجائلين من التواجد أمام المدارس، بالإضافة إلي تنظيم حملات نظافة وإنارة دورية وبصفة مستمرة، فضلًا عن تسوية وتمهيد كافة الشوارع والطرق المؤدية للمدارس.

وأشار رئيس المدينة، إلي أنه جرى تنظيم حملات برئاسة رؤساء القري للمرور على المدارس التي تحتوي علي لجان انتخابية بقري المركز، ومتابعة حالة النظافة حولها لرفع وكنس المخلفات والقمامة وكافة الإشغالات أولاً بأول، موضحاً أنه تم تجريد الأتربة ورفع كافة المخلفات بمحيط المدارس وجميع شوارع القري، وتم نقل القمامة والمخلفات إلي المقالب الوسيطة لنقلها لمصنع التدوير بالمدينة.