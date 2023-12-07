عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير مساعد كفر الشيخ يتفقد مقار الانتخابات الرئاسية في بيلا.. صور

سكرتير مساعد كفر
سكرتير مساعد كفر الشيخ

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالمرور على اللجان الانتخابية بمركز ومدينة بيلا؛ للتأكد من جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية شاملة لأهالي قرية دقلت.. صور

المقومات الطبيعية للتنمية في محافظة البحر الأحمر.. رسالة ماجستير بجامعة كفر الشيخ

وتفقد السكرتير المساعد، يرافقه رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الخميس، المقار واللجان الانتخابية والبالغ عددها 48 مقراً انتخابياً داخل المدارس التابعة بإدارة بيلا التعليمية، بحضور، أيمن غالي، وإبراهيم موافي، نائبي رئيس المدينة لشئوني القري والمدينة؛ للتأكد من جاهزية جميع اللجان بنطاق مركز بيلا لاستقبال الانتخابات الرئاسية، وتوافر جميع مستلزمات العملية الانتخابية، وذلك لإجراء العملية الانتخابية في سهولة ويسر وتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم دون أي معوقات.

وحرص السكرتير المساعد ورئيس مركز ومدينة بيلا، علي تفقد غرف الإدلاء بالأصوات ، وتوافر الاحتياجات من الأثاث والتجهيزات الفنية، بجانب تفقد الاستراحات ودورات المياه العمومية ، مشددان على رؤساء الوحدات القروية بتكثيف المتابعة الميدانية على مدار اليوم للتأكيد على تنفيذ التجهيزات والإستعدادات المطلوبة بجميع مقرات اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى حصر أهم الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة لسرعة توفيرها وتلبيتها بالشكل المطلوب.

وكلف السكرتير المساعد مديري المدارس بسرعة مراجعة وتنفيذ أعمال الصيانة مع توفير أدوات النظافة والتطهير اللازمة بمختلف دورات المياه، فضلا عن رفع كفاءة الأبواب والنوافذ مع الاهتمام بتركيب البانرات واللافتات التوضيحية واللوحات الجمالية لتحقيق المظهر المشرف واللائق للعرس الانتخابى الكبير.

وتضم محافظة كفر الشيخ 14 لجنة عامة مقسمة على مراكز ومدن المحافظة، 508 مراكز انتخابية، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 524 لجنة تتضمن 5 لجان فرعية للوافدين، وذلك لاستقبال مليونى و 339 ألفاً و 800 ناخب.

FB_IMG_1701953577685
FB_IMG_1701953577685
FB_IMG_1701953574128
FB_IMG_1701953574128
FB_IMG_1701953584379
FB_IMG_1701953584379
FB_IMG_1701953580900
FB_IMG_1701953580900
FB_IMG_1701953593597
FB_IMG_1701953593597
FB_IMG_1701953591138
FB_IMG_1701953591138
الانتخابات الرئاسية الانتخابات الاستراحات السكرتير المساعد السكرتير العام المساعد السكرتير العام اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين اللجان الانتخابية المتابعة الميدانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

قرار حكومي بشأن السكر يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

مصدر بالأهلي يكشف عن المهاجم الأقرب للانضمام إلى الفريق

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

شاهد|رد فعل محمد صلاح بعد استبداله بالدقيقة 67 في مواجهة شيفليد يونايتد

موضوعات متعلقة

جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية شاملة لأهالي قرية دقلت.. صور

لدعم السيسي.. مستقبل وطن بكفر الشيخ يشارك في المؤتمر الجماهيري لحزب المؤتمر

المقومات الطبيعية للتنمية في محافظة البحر الأحمر.. رسالة ماجستير بجامعة كفر الشيخ

بروتوكول تعاون بين جامعتي كفر الشيخ والمنصورة الجديدة في التعليم الطبي المستمر

كفر الشيخ.. رفع كفاءة محيط مقار اللجان ببيلا استعداداً للانتخابات الرئاسية |صور

كفر الشيخ.. ضبط 28 مخالفة تموينية خلال حملة على مخابز بيلا

أمانة المرأة بمستقبل وطن كفر الشيخ تنظم مؤتمرا لدعم السيسي.. صور

غداً.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق في مدينة بيلا بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

الزمالك في ورطة.. تطور عاجل بشأن غرامة شيكابالا وموقف سبورتنج لشبونة

أبو العينين لـ البيان : سعداء بالمشاركة في السوبر المصري بالإمارات

بشري .. اكتشاف علاج جديد لمرضى التوحد

المادة 99 .. حكاية ميثاق طالب أمين عام الأمم المتحدة بتفعيله لأول مرة بشأن غزة

فيديو أثار الجدل.. ماذا تعرف عن قنبلة SPICE-2000 المستخدمة في غزة؟

حدث نادر بعد أيام.. ظهور صادم لحلقة النار في السماء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف جريمة بشعة في باكستان.. والسر حذاء في فم نمر

نجمات على السجادة الحمراء في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. الليلة

ظهور متميز للمنتجات العسكرية الصربية في معرض إيديكس 2023.. صور

دراسة تكشف لغز مومياوات غامضة برأس مدبب في مقابر بالصعيد

فيديو

سبوع بقاعة زفاف وكيلو دهب.. حمو بيكا يتعرض لانتقاد لاذع بسبب ابنته تاج

مضادة للقلق.. إسرائيل تكشف عن حبوب أعطتها حماس للأسرى المفرج عنهم «فيديوجراف»

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

مذيعة إسرائيلية تكتب"تحية لأهالي غزة"على قذائف الدبابات ثم تقصفها عليهم| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ