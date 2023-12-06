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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

المقومات الطبيعية للتنمية في محافظة البحر الأحمر.. رسالة ماجستير بجامعة كفر الشيخ

الباحث وسط لجنة الحكم
الباحث وسط لجنة الحكم والمناقشة

حصل الباحث محمد سعد عبد الفتاح شفطر، المعيد بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، على درجة الماجستير، وجاءت رسالته تحت عنوان «المقومات الطبيعية للتنمية المستدامة في محافظة البحر الأحمر.. دراسة تطبيقية باستخدام تقنيات الجيوماتكس».

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ضمت لجنة الحكم والمناقشة كلاً من: الدكتور جودة فتحي التركماني، أستاذ الجغرافيا الطبيعية بكلية الآداب جامعة القاهرة «مناقشاً ورئيساً»، والدكتور محمد زكي السديمي، أستاذ الجغرافيا الاقتصادية، والعميد السابق لكلية الآداب جامعة طنطا «مناقشاً وعضواً»، والدكتور عبد الله عبده علام، أستاذ الجغرافيا الطبيعية والعميد السابق لكلية الآداب جامعة كفر الشيخ «مشرفاً وعضواً»، والدكتور زينهم السيد مجد، أستاذ المناخ التطبيقي ورئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية «مشرفاً وعضواً».


جدير بالذكر أن لجنة الإشراف على هذه الرسالة، ضمت الدكتور محمد أحمد الشناوي، أستاذ الجغرافيا الاقتصادية المساعد بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ.

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