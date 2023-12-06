بروتوكول تعاون بين جامعتي كفر الشيخ والمنصورة الجديدة في التعليم الطبي المستمر

وقع الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بروتوكول تعاون مشترك مع الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، في التدريب والتعليم الطبي المستمر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب عبد الله جاد، أمين عام جامعة المنصورة الجديدة.

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن توقيع البروتوكول يأتي تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مارس 2023، ومبادئها السبعة التي تدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تسهم في جذب الكوادر العلمية المتميزة، وبناء نظام بيئي قوى يسهم في تطوير المؤسسات التعليمية، بما يتطلب تشكيل تحالف لكافة المؤسسات التعليمية في كل إقليم؛ بهدف سد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية لكل إقليم، للتركيز على الأنشطة التنموية في مختلف الأقاليم الجغرافية للجمهورية لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة "مصر 2030"، وانطلاقاً من تدشين تحالف إقليم الدلتا في مايو 2023.

وأعرب الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، عن بالغ سعادته بعقد بروتوكول التعاون مع جامعة كفر الشيخ، لتاريخها العريق، متطلعاً أن تشهد الفترات القادمة مزيداً من التعاون البناء بين جامعة كفر الشيخ وجامعة المنصورة الجديدة، لتحقيق طفرات علمية وتكنولوجية هائلة.

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