لدعم السيسي.. حزب المؤتمر يعقد لقاءً جماهيريا حاشدا بمحافظة كفر الشيخ

يعقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ، ومؤسس مجلس القبائل العربية ، مؤتمرا حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة كفر الشيخ، "وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا اليوم الأربعاء "، بمهبط الطائرات الخاص بجامعة كفر الشيخ، تحت رعاية رجل الأعمال والنائب الأول لرئيس الحزب الدكتور السعيد غنيم.

ويشارك في المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ، رئيس جامعة كفر الشيخ ، رؤساء الأحزاب السياسية، و تنسيقية شباب الأحزاب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، والقيادات التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ وقيادات حزب المؤتمر .

ومن جانبه قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مشاركة المواطنين والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 واجب وطني لخروج الاستحقاق الدستوري بشكل ديمقراطى يليق بمكانة جمهورية مصر العربية.

وأكد غنيم، على أهمية المشاركة في الانتخابات لتعزيز الديمقراطية والتنوع و تثري الحياة السياسية لأنها تعبر عن وعي المواطن بأهمية مباشرة حقوقه السياسية ورسالة قوية لكل من يتربص بالدولة المصرية من الداخل والخارج في وقت شديد الحساسية وما يحاك للدولة المصرية من مؤامرات فى كل مكان.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر:" أن المشاركة بكثافة تأتي في إطار استكمال التجربة الديمقراطية، وما تحقق من إنجازات علي أرض الواقع في تلك المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر في ظل التحديات الإقليمية يتطلب دعم الدولة خلال الفترة المقبلة، كما أن المشاركة في الانتخابات تأكيد على مبدأ المواطنة الذي يعني إقامة دولة ديمقراطية حديثة، بالتوافد على صناديق التصويت هو شرط المواطنة .