جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية شاملة لأهالي قرية دقلت.. صور

أطلقت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية شاملة إلى قرية دقلت والقرى المجاورة بمركز كفر الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وذلك تحت إشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصري، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمراراً لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

كما يأتي ذلك في إطار دور الجامعة في المساهمة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية في بناء الدولة الحديثة والمساهمة في تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وإيماناً بدور الجامعة في خدمة المجتمع داخل قرى محافظة كفر الشيخ في نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتورة أماني شاكر ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف على قطاع الطب البشري الدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومتابعة نافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح مدير إدارة متابعة المشروعات.

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي والصيدلة، وجرى الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، والعلاج الطبيعي.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية الأكثر احتياجا، وأن القافلة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.

وأضاف أن القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالا كبيرا من الأهالي وتم إجراء الكشف الطبي على 1545 حالة من أبناء قرية دقلت والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، وصرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

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