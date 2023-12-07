عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية شاملة لأهالي قرية دقلت.. صور

قافلة طبية
قافلة طبية

أطلقت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية شاملة إلى قرية دقلت والقرى المجاورة بمركز كفر الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وذلك تحت إشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصري، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمراراً لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

المقومات الطبيعية للتنمية في محافظة البحر الأحمر.. رسالة ماجستير بجامعة كفر الشيخ

بروتوكول تعاون بين جامعتي كفر الشيخ والمنصورة الجديدة في التعليم الطبي المستمر

كما يأتي ذلك في إطار دور الجامعة في المساهمة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية في بناء الدولة الحديثة والمساهمة في تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وإيماناً بدور الجامعة في خدمة المجتمع داخل قرى محافظة كفر الشيخ في نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتورة أماني شاكر ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف على قطاع الطب البشري الدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومتابعة نافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح مدير إدارة متابعة المشروعات.

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي والصيدلة، وجرى الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، والعلاج الطبيعي.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية الأكثر احتياجا، وأن القافلة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.

وأضاف أن القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالا كبيرا من الأهالي وتم إجراء الكشف الطبي على 1545 حالة من أبناء قرية دقلت والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، وصرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

IMG-20231207-WA0051
IMG-20231207-WA0051
IMG-20231207-WA0050
IMG-20231207-WA0050
IMG-20231207-WA0048
IMG-20231207-WA0048
IMG-20231207-WA0049
IMG-20231207-WA0049
IMG-20231207-WA0046
IMG-20231207-WA0046
IMG-20231207-WA0047
IMG-20231207-WA0047
IMG-20231207-WA0045
IMG-20231207-WA0045
IMG-20231207-WA0043
IMG-20231207-WA0043
IMG-20231207-WA0042
IMG-20231207-WA0042
IMG-20231207-WA0040
IMG-20231207-WA0040
IMG-20231207-WA0041
IMG-20231207-WA0041
IMG-20231207-WA0038
IMG-20231207-WA0038
IMG-20231207-WA0037
IMG-20231207-WA0037
IMG-20231207-WA0033
IMG-20231207-WA0033
IMG-20231207-WA0034
IMG-20231207-WA0034
البحر الأحمر التعليم الطبى المستمر التعليم الطبي الدكتور عبد الرازق دسوقي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية المنصورة الجديدة تنمية الريف المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

أزمة السكر انتهت|قرار حكومي عاجل يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

شاهد|رد فعل محمد صلاح بعد استبداله بالدقيقة 67 في مواجهة شيفليد يونايتد

84 مليار دولار للاستثمار في المستقبل|تفاصيل دخول أكبر صفقة للعملة الخضراء إلى مصر

بسبب الحوثيين.. أمريكا تطالب إسرائيل بأمر عاجل

لعدة أسباب.. شوبير يبدي تخوفه من لقاء الأهلي وشباب بلوزداد

إبراهيم فايق يستنكر ما يحدث لـ كريم نيدفيد

موضوعات متعلقة

لدعم السيسي.. مستقبل وطن بكفر الشيخ يشارك في المؤتمر الجماهيري لحزب المؤتمر

المقومات الطبيعية للتنمية في محافظة البحر الأحمر.. رسالة ماجستير بجامعة كفر الشيخ

بروتوكول تعاون بين جامعتي كفر الشيخ والمنصورة الجديدة في التعليم الطبي المستمر

كفر الشيخ.. رفع كفاءة محيط مقار اللجان ببيلا استعداداً للانتخابات الرئاسية |صور

كفر الشيخ.. ضبط 28 مخالفة تموينية خلال حملة على مخابز بيلا

أمانة المرأة بمستقبل وطن كفر الشيخ تنظم مؤتمرا لدعم السيسي.. صور

غداً.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق في مدينة بيلا بكفر الشيخ

دعماً لغزة.. «التحالف الوطني» ينظم حملة تبرع بالدم بكفر الشيخ|صور

ترشيحاتنا

إسرائيل تضع شرطين لإنهاء الحرب في غزة.. تفاصيل

ناقد رياضي: كولر يرفض رحيل «موديست» .. لهذا السبب

فلسطين ترحب بقرار منع بلجيكا دخول المتطرفين الإسرائيليين بلادها

هل يجوز وضع ميك أب خفيف أثناء العمرة لإخفاء عيوب البشرة ؟

فرصة.. اشترِ BMW X5 بخصم 70%

الاحتلال يقيم الحواجز العسكرية أمام المسجد الأقصى وينفذ عمليات هدم بالضفة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دبابات ومدرعات وصواريخ في الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2023.. صور

أسرار محل عتيق في وسط البلد.. قصة عم صفوت الساعاتي بدرجة خبير|صور

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الألوان؟

فيديو

مذيعة إسرائيلية تكتب"تحية لأهالي غزة"على قذائف الدبابات ثم تقصفها عليهم| فيديو

مقطع فيديو يحظى بملايين المشاهدات لبلوجر ستينية يثير الجدل ..شاهد

صاحب أغنية العنب.. ظهور عماد بعرور مع حمو بيكا بعد غياب سنوات

طولها 336م وعرضها 46م.. اصطدام سفينة حاويات عملاقة بكوبري منسي بقناة السويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ