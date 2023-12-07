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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سياج شبكي وبوابات إلكترونية.. محافظ كفر الشيخ يتفقد تطوير مجمع المواقف |صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم، الخميس، مجمع مواقف كفر الشيخ؛ لمتابعة أعمال التطوير داخل الموقف لتحقيق نقلة نوعية تلبى احتياجات المواطنين، بحضور اللواء هشام مطر، مدير مشروع مواقف كفر الشيخ، والمهندس أحمد الشناوي، مدير عام مديرية الإسكان، وعدد من القيادات التنفيذية.

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قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم البدء في أعمال تطوير مجمع مواقف كفر الشيخ، وإنشاء سياج شبكي بطول الجانب الشرقي لمجمع المواقف، ضمن خطة تطوير وميكنة موقف كفر الشيخ العمومي والتي تشمل تركيب بوابات إلكترونية لمجمع المواقف، بهدف مواجهة العشوائية وزيادة معدل تأمين سير الركاب.


وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن أعمال تطوير مجمع المواقف من الأهداف الخدمية إلى تنفذها محافظة كفر الشيخ تلبية لاحتياجات المواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري لمجمع المواقف، وتنظيم حركة السيارات من وإلى مجمع المواقف بانتظام.

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الانتخابات الرئاسية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المهندس أحمد الشناوي تركيب بوابات الكترونية تطوير وميكنة تطوير مجمع المواقف جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

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