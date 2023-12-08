التشكيل الرسمي للهلال في مواجهة الطائي بدوري روشن السعودي

أعلن جورجي جيسوس مدرب الهلال، تشكيل فريقه لمواجهة الطائي، اليوم الجمعة، في إطار الجولة 16 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 41 نقطة، أما الطائي يأتي في المركز 12 برصيد 17 نقطة.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: محمد البريك - كوليبالي - حسان تمبكتي - سعود عبد الحميد

الوسط: روبن نيفيز - سلمان الفرج - سافيتش - مالكوم

الهجوم: سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش

فيما جاء تشكيل الطائي كالآتي:

معتز البقعاوي، سالم الطوياوي، إنزو روكو، إبراهيم النخلي، روبرت باور، عبد العزيز مجرشي، ألفا سيميدو، طارق عبد الله، سلمان المؤشر، عبد الفتاح عسيري، أديب الحيزان

