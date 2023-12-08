عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية : المشاركة بانتخابات الرئاسة بناء حقيقي للجمهورية الجديدة

صدى البلد

دعا النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، جموع التجار ومؤدي الخدمات من منتسبي الغرف التجارية علي مستوى محافظات الجمهورية إلى القيام بواجبهم الوطني تجاه بلدهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أن المشاركة الانتخابية واجب وطني، وينبغي على الجميع أن ينزل ويدلي بصوته في انتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات واستقرار الدولة المصرية.

وحث الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أكثر من 5.5 مليون من منتسبي الغرف التجارية سواء صناع أو تجار أو مؤدى الخدمات وعائلاتهم للخروج أيام الأحد والإثنين والثلاثاء القادمين لتلبية نداء الواجب والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باعتبارها حق وواجب دستوري يحفظ للوطن وحدته وقوته وصلابته ويدفع عنه كل ما يحلق به من مؤامرات تستهدف هدم الدولة ووحدة الوطن.

وأعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس تجارية القليوبية، عن توفير خدمة الاستعلام عن المقار الانتخابية لمجتمع التجار استعدادا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، في كافة الغرف التجارية.

وأشاد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالظهور المشرف الذي أبهر العالم خلال تصويت المصريين بالخارج، والذين يبلغ تعدادهم نحو 14 مليون مصري في مختلف دول العالم، مؤكدا أن تصويت المصريين بالخارج كان علامة مهمة في تأكيد أصالة الشعب المصري وتمسكه برسم مستقبل وطنه والتصدي لمخططات الفوضى.

وأكد الفيومي، علي أن المشاركة الانتخابية خطوة مهمة علي طريق بناء الجمهورية الجديدة التي منحت المصريين بالخارج والداخل، حقهم الدستوري للمشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، كما أن الانتخابات القادمة ستكون دليلا على الديمقراطية التي تعيشها مصر، ولاستكمال الطفرة التنموية غير المسبوقة التي شهدتها مؤخرا على كافة الأصعدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

مفاجأة في أسعار الذهب مع بداية 2024.. قرار حكومي يضبط السوق وتراجع مرتقب بالمعدن الأصفر

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

شروط الزمالك لتجديد عقد فتوح قبل التوقيع للأهلي

ترشيحاتنا

بنغيّر في شكل القاهرة .. رسالة مهمة من الرئيس السيسي للمواطنين |فيديو

قضوا على أسراهم .. بيان عاجل من حماس بشأن المحتجزين الإسرائيليين

أبرزها تل أبيب.. القسام تقصف عشرات المدن الإسرائيلية

«الطلاق للعيب».. حقيقة هذا النوع ومعناه وشروطه

تاجرا في الحشيش وحازا أسلحة نارية .. حكم رادع لعاطلين بالصف

بقذائف الياسين 105.. كتائب القسام تستهدف 6 آليات عسكرية صهيونية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض العظام الصامت.. معلومات صادمة عن الهشاشة

لحظة بلحظة| شاهد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة

احذر.. أسباب خطيرة وراء حدوث الفشل الكلوي

طريقة عمل سلطة المكرونة بالتركي بأسهل الخطوات

فيديو

بجد ولا هزار ؟.. ظهور أكياس سكر فكة بـ٣ جنيه

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرص بسبب حالة الطقس

الزمالك يخالف التوقعات ويفاجئ الجميع.. اختيار مدرب جديد

الزمالك يخالف كل التوقعات ويفاجئ الجميع بقرار اختيار مدرب الفريق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ