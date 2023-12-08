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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد اعتزاله اللعب الدولي| عضو مجلس الزمالك يوجه رسالة لـ طارق حامد

احمد سليمان وطارق
احمد سليمان وطارق حامد

حرص احمد سليمان عضو مجلس ادارة نادى الزمالك، على توجيه رسالة لـ طارق حامد لاعب خط وسط ضمك السعودى بعدما أعلن اعتزاله اللعب دوليًا بشكل رسمى.


وقال احمد سليمان عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "طارق حامد واحد من أفضل وأرجل اللاعبين الذين لعبوا بقميص منتخب مصر ونادي الزمالك وأكثرها إحتراماً واحترافية وقدم الكثير لمنتخب مصر ولم يبخل بجهد أو عرق في كل الأوقات.. بالتوفيق في مسيرتك يا طارق فيما هو قادم"


 طارق حامد لاعب خط وسط ضمك السعودى ومنتخب مصر أعلن اعتزاله اللعب الدولى مساء اليوم الجمعة ، وكتب عبر حسابه الشخصى على تويتر :"على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم، أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها، أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم.. والآن، سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي"

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احمد سليمان ضمك السعودي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك طارق حامد

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