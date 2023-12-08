عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجهاد الإسلامي يطلع وزير الخارجية الإيراني على تطورات الأوضاع في غزة

صدى البلد

أطلع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة اليوم الجمعة، على آخر التطورات الميدانية والجهوزية الكاملة لفصائل المقاومة الفلسطينية، في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني أبلغ "النخالة" عن آخر التحركات الدبلوماسية العربية والإسلامية لدعم الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المحادثات بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وأكد أمير عبداللهيان على ضرورة التحرك الفوري والفعال من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المسؤولة لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

بدوره أعرب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، عن شكره للجهود الإسلامية العربية وتحركات إيران، وعرض تقريرا عن آخر التطورات الميدانية والجهوزية الكاملة لفصائل المقاومة الفلسطينية لمواجهة الهجمات الوحشية الكيان الصهيوني والدفاع عن سكان غزة.

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الجهاد الإسلامي زياد النخالة فصائل المقاومة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة العدوان على غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

لحظة بلحظة| شاهد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

“العروة” السبب| “الجنون” يصيب سوق البصل.. وهذا موعد تراجع الأسعار

مفاجأة في أسعار الذهب مع بداية 2024.. قرار حكومي يضبط السوق وتراجع مرتقب بالمعدن الأصفر

ترشيحاتنا

حسام موافي يحذر من مادة يفرزها الغضب تؤثر على الصحة بالسلب.. فيديو

أداء كارثي .. تعادل سلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

عضوية مجانية 4 سنوات.. «الصحفيين» توقع بروتوكول تعاون مع «إيدام» للرعاية الصحية

سقوط 17 شهيدا في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة

ظاهرة نادرة في سماء كوكب الأرض الأسبوع المقبل

العدل في التعامل مع نفسية الأطفال والمراهقين على مائدة القومي لحقوق الإنسان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جاتوه الجيلي بمذاق لا يقاوم

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر فستان درة الأبيض يثير الجدل

مرض العظام الصامت.. معلومات صادمة عن الهشاشة

لحظة بلحظة| شاهد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة

فيديو

الهدف 200.. سر غضب صلاح لتأخر إنجازه التاريخي/ فيديو جراف

بجد ولا هزار ؟.. ظهور أكياس سكر فكة بـ٣ جنيه

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرص بسبب حالة الطقس

الزمالك يخالف التوقعات ويفاجئ الجميع.. اختيار مدرب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ