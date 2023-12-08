الجهاد الإسلامي يطلع وزير الخارجية الإيراني على تطورات الأوضاع في غزة

أطلع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة اليوم الجمعة، على آخر التطورات الميدانية والجهوزية الكاملة لفصائل المقاومة الفلسطينية، في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني أبلغ "النخالة" عن آخر التحركات الدبلوماسية العربية والإسلامية لدعم الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المحادثات بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وأكد أمير عبداللهيان على ضرورة التحرك الفوري والفعال من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المسؤولة لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

بدوره أعرب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، عن شكره للجهود الإسلامية العربية وتحركات إيران، وعرض تقريرا عن آخر التطورات الميدانية والجهوزية الكاملة لفصائل المقاومة الفلسطينية لمواجهة الهجمات الوحشية الكيان الصهيوني والدفاع عن سكان غزة.