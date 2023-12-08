حسام موافي يحذر مريض السكر من تورم القدمين

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، علاقة السكر بزيادة الوزن.

قال الدكتور حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن زيادة الوزن تصيب بنهجان شديد خاصة مع أقل مجهود، لافتا إلى أن أحد أسباب زيادة الوزن لمريض السكر هو الأنسولين.

أكد الدكتور حسام موافي أن تحليل زلال 24 ساعة مطلوب خاصة في حالة الإصابة بالسكر لمعرفة مدى تأثر الكلى بسبب السكر.

تورم القدمين

شدد موافي على أن تورم القدمين ووجعها قد يكون بسبب النقرص وتسربه في أحد المفاصل مثل الفخذ والركبة والإصبع، مستكملا: مريض السكر مقدس وشكواه جريمة إذا تم إهمالها في أي تخصص.

واختتم حسام موافي: يجب أن نبدأ بالتشخيص الجيد لكل مرض للوقوف على أسباب تعدد الآلام خاصة في حال الإصابة بالسكر.



