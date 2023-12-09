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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حلمي النمنم: نجحت في ضم ملايين الوثائق لـ دار الكتب وحمايتها من الإخوان|فيديو

حلمي النمنم
حلمي النمنم

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن ما يهمه في هذه تجربة توليه منصب رئاسة دار الوثائق أنه نجح في ضم بعض الوثائق الهامة التي لم تدخل دار الكتب من قبل، مثل وثائق محكمة النقض.

وأكد حلمي النمنم، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه كان قلقاً من وضع دار الكتب بعد الحديث عن تهريب بعض الوثائق في فترة حكم الإخوان.

وأضاف في حديثه، أن عدد الوثائق الجديدة التي انضمت لدار الوثائق خلال توليه رئاسة هذا المكان يقدر عددها لملايين.

وذكر أن :" الدكتور أحمد مجاهد انتهت مدته، وبالتالي توليت منصبه في دار الكتب واستمريت فيها لمدة ٤٠ يوم، وكان لدي تطلعات تجاه الهيئة،  وكنت معترض على أن تعيش مصر على معرض القاهرة الدولي للكتاب.

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وتابع : وضعت خطة بأن يكون في كل محافظة معرض للكتاب، وفي الخطة الثانية يجب أن يكون هناك معارض للكتاب في كل مدينة داخل المحافظة بل في كل جامعة وبالفعل قمنا بتدشين معرض في جامعة القاهرة".

ويعد برنامج  "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

حلمي النمنم دار الكتب دار الوثائق حكم الإخوان أحمد مجاهد معرض القاهرة الدولي للكتاب

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