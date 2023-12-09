عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المقاولون العرب يقدم الشكر لشوقي غريب ويقرر تعيين طلعت محرم مديرا فنيا

طلعت محرم
طلعت محرم

وجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح الشكر للكابتن شوقي غريب على الفترة التي قضاها مع الفريق بعد مناقشات نظرا لوضع الفريق في ترتيب مسابقة الدوري وعدم تحقيق أي فوز حتى الجولة الثامنة.

txt

المقاولون العرب يغرم كل لاعب 150 الف جنيه لتحسين الترتيب بالدوري المصري

txt

شوقي غريب في مهب الريح.. تعادل المقاولون والداخلية بالدوري


وقرر مجلس الإدارة تعيين الكابتن طلعت محرم مديرا فنيا للفريق على أن يقود التدريبات بداية من اليوم ومنحه كافة الصلاحيات.


ويعد طلعت محرم من أبناء نادي المقاولون العرب لاعبا ومدربا وحقق مع الفريق بطولتي كأس مصر والسوبر المصري وعمل مدربا مع المقاولون العرب وخارجه كما حصل مؤخرا على رخصة التدريب A .


وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن المجلس يثق في المدير الفني واللاعبين لتجاوز المرحلة الحالية واستعادة مكانة المقاولون العرب.

المقاولون محسن صلاح شوقي غريب الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سؤال صادم من وائل جمعة لـ كولر بعد تعادل الأهلي أمام بلوزداد

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام شباب بلوزداد

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

مفاجأة في أسعار الذهب مع بداية 2024.. قرار حكومي يضبط السوق وتراجع مرتقب بالمعدن الأصفر

كتائب القسام تفجر منزلا في خانيونس تحصّن فيه عشرات من جنود الاحتلال

بيان عاجل من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار

موضوعات متعلقة

حركة بذيئة على الهواء.. لماذا اعتذرت مذيعة بي بي سي بعد الفعل المشين؟

إيلون ماسك يتربع على عرش عالم الأموال .. ارتفاع تقييم سبيس إكس

ظاهرة نادرة في سماء كوكب الأرض الأسبوع المقبل

نمور تلتهم رجلا في حديقة حيوان بباكستان

الذكاء الصناعي يبدأ في قيادة الدراجات

خطر الوباء.. تحديات انتشار أمراض الرئة وطرق الوقاية منها

التشجيع على المخدرات..اتهامات خطيرة ضد الأمير هاري بعد نشر مذكراته

اكتشافات ظواهر مجهولة لقرون| ناسا تحتفل بـ الذكرى 25 لعملها في الفضاء

ترشيحاتنا

أمريكا تطالب العراق بتقديم مهاجمي سفارتها إلى العدالة

برج الأسد وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023| مافيش مشاكل

طارق فهمي: تواطؤ أمريكي في إدارة الأزمة الفلسطينية ومظاهرات ضد تمويل إسرائيل

المقاولون العرب يقدم الشكر لشوقي غريب ويقرر تعيين طلعت محرم مديرا فنيا

مقطع فيديو لتدافع وتشابك الناس بالأيدي في تونس بمتجر يثير الجدل|شاهد

كسر في ذراعه .. نجل أحمد عز وزينة داخل غرفة العمليات |شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج العذراء وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023| فرص شغل وفلوس

أبيض وأسود.. بلقيس فتحي تخطف الانظار بهذه الإطلالة في الأمارات

بالأحمر.. أسيل عمران تخطف الأنظار من مهرجان البحر الأحمر السينمائي  

اسمها شروق| من هي حسناء النادي الأهلي؟.. وحقيقة إنتقالها لـ الزمالك

فيديو

رحيل شقيقه الأكبر.. فاجعة كبرى حلت على الفنان أحمد حلمي

مفاجأة تنتظر الذهب بهذا الموعد.. ماذا يحدث؟

انتهاء أزمة الدولار.. 3 تحركات حكومية عاجلة

توقعات بانقطاع الانترنت عن العالم والسبب غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ