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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوقي غريب في مهب الريح.. تعادل المقاولون والداخلية بالدوري

المقاولون العرب
المقاولون العرب

تعادل المقاولون العرب مع ضيفه الداخلية، بدون أهداف، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالقاهرة، في ختام الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وشهد اللقاء محاولات عديدة من لاعبي المقاولون ولكن بلا فاعلية على مرمى الداخلية، الذي هدد الحارس عامر محمد عامر بهجمات سريعة، عن طريق أحمد السيد غريب.

وتعادل الداخلية للمباراة الثانية على التوالي مع مدربه الجديد هيثم شعبان بدون أهداف، ورفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ15 بجدول الترتيب، وارتفع رصيد المقاولون مع مدربه شوقي غريب إلى 4 نقاط، ليستمر في مقاطعة الانتصارات بالدوري المصري.

ويعد المقاولون الفريق الوحيد بالدوري المصري، الذي لم يحقق الفوز حتى الآن بعد مرور 8 جولات كاملة من البطولة، وأصبح شوقي غريب المدير الفني للمقاولون، مهددا بالرحيل بشكل رسمي، بعد هذا التعادل.

وأسدل الستار على منافسات الجولة الثامنة بعد هذه المباراة، عقب صدور قرار بتأجيل لقاء الزمالك والاتحاد السكندري، إلى أجل غير مسمى، نظرا لتقديم موعد مباراة ساجرادا الأنجولي في الكونفيدرالية الأفريقية لمدة 24 ساعة، ليقام السبت بدلا من الأحد المقبل.

وتأجلت أيضا مواجهات الأهلي ضد زد والجونة مع بيراميدز ومودرن فيوتشر مع المصري، في ظل المشاركات الأفريقية للأهلي وبيراميدز وفيوتشر.

وشهدت الجولة فوز سموحة على فاركو 2-1 بجانب تغلب الإسماعيلي على البنك الأهلي بنفس النتيجة، بخلاف فوز طلائع الجيش على بلدية المحلة 2-0 وفوز سيراميكا كليوباترا على إنبي 4-2.

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