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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخشاب: باكيتا تفوق على كولر والحديث عن الملعب حجة

شريف الخشاب
شريف الخشاب

رفض شريف الخشاب، المدير الفني السابق لفريق غزل المحلة، مبررات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي بعد التعادل السلبي مع شباب بلوزداد الجزائري فى اللقاء الذى أقيم بينهما على ملعب الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية.

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وقال الخشاب،  مع الإذاعية نجلاء حلمى فى إذاعة الشباب والرياضة ان حديث كولر، عن أن اللعب أمام شباب بلوزداد الجزائري، على ملعب ستاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية ادي إلى التعادل مشيرا إلى أن الخواجة السويسري، يبحث عن حجج واهية ولايعترف بالأخطاء التى وقع فيها خلال اللقاء خاصة المتعلقة بالتغييرات التى أجراها فى الشوط الثاني.

وقال المحلل الفنى لملعب اف ام مع نجلاء حلمى، ان الأهلي منذ بداية الموسم ونتائجه سلبية ويكفى إنه خلال عشر لقاءات لم يحقق خلالها الفريق الأحمر،  سوى فى ثلاث مباريات بالفوز على المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا، ومدياما الغانى فى حين تعرض للهزيمة من صن داونز والتعادل في 6 لقاءات على المستوى المحلى والافريقي.

وقال الخشاب،  أن  ماركوس باكيتا ،المدير الفني لشباب بلوزداد تفوق على  كولر  

مشيرا الى ان الأهلي أضاع فرصة الفوز على شباب بلوزداد، في الشوط الأول بأهدار  الفرص السهلة خاصة من جانب كهربا والشحات لكن التغييرات التي أجراها المديرالفني لم تحقق أى إضافة حيث أنها تغييرات لمجرد التغييرات.

وأكد الخشاب،  أن هناك علامات استفهام على إداء كهربا الذى ظهر عليه الحماس بعد خروجه من الملعب أثناء الوقوف على الخط .

وفتح الخشاب،  النار على أنتوني موديست،  مؤكدا إنه يشعر بالمرارة كلما تذكر تواجد موديست،  مشيرا إلى أن مسؤولي يكابرو ويرفضون الاعتراف بفشل الصفقة .

شريف الخشاب كولر غزل المحلة الأهلى

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