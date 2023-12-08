بعد التعادل مع بلوزداد.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

تعادل النادي الأهلي سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى 5 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، وفي المقابل يأتي شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ومن المقرر أن تسافر بعثة النادي الأهلي إلى السعودية يوم 10 ديسمبر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل أمام شباب بلوزداد

ويبدأ النادي الأهلي مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية، يوم 15 ديسمبر، أمام الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية للبطولة القوية يوم الجمعة المقبل.