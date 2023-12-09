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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عايز تشتري ومش عارف تختار إللي يناسبك.. اعرف أسعار الموبايلات في مصر؟

الموبايلات الفئة
الموبايلات الفئة المتوسطة

في السنوات الأخيرة، شهدت صناعة التكنولوجيا تطورًا كبيرًا في مجال التلفونات الذكية والساعات الذكية والأجهزة السمعية اللاسلكية مثل الإيربودز. ومع زيادة الطلب على هذه المنتجات، أصبحت الفئة المتوسطة منتشرة بشكل كبير.

تعتبر الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة خيارًا شائعًا للكثير من المستخدمين، حيث توفر أداءً جيدًا وميزات متقدمة بتكلفة أقل مقارنة بالهواتف الرائدة. تشمل مميزات الهواتف الفئة المتوسطة شاشات عالية الجودة، وأنظمة تشغيل محسّنة، وكاميرات متقدمة، وأداء سريع.

وأوضح بيتر مدير احد محلات التلفونات المحمولة ان التكنولوجيا المستخدمة في الهواتف الفئة المتوسطة تتطور باستمرار، حيث يتم تزويدها بمعالجات أقوى وذاكرة أكبر لتلبية احتياجات المستخدمين. كما يوفر العديد من الشركات الرائدة في هذا المجال ميزات مثيرة للاهتمام مثل الشحن السريع والشاشات ذات الحواف الضيقة وقارئ البصمة المدمج في الشاشة.

واشار بيتر ان الساعات الذكية من الأجهزة التكنولوجية القابلة للارتداء التي توفر العديد من الميزات الإضافية بالإضافة إلى وظيفتها الأساسية كساعة عاديةحيث تعرض الساعات الذكية إشعارات الهاتف المحمول، وتتيح للمستخدمين تتبع اللياقة البدنية ومعدل ضربات القلب، وتوفر واجهات للتطبيقات والمقاطع الموسيقية، وتدعم الاتصال بالهاتف المحمول عبر تقنية بلوتوث.

وتابع بيتر تتوفر العديد من الخيارات في فئة الساعات الذكية، بدءًا من الساعات التقليدية التي توفر وظائف أساسية إلى الساعات ذات الميزات المتقدمة مثل شاشة تعمل باللمس ومستشعرات متعددة. بعض الساعات الذكية تعمل بنظام تشغيل مستقل، فيمثل Wear OS أو watchOS، بينما تعمل البعض الآخر بتقنية متوافقة مع نظام التشغيل الخاص بالهواتف الذكية مثل Android وiOS.

واشار بيتر ان الإيربودز هي سماعات لاسلكية تم تطويرها من قبل شركة آبل وتعتبر جزءًا من تكنولوجيا الأجهزة السمعية اللاسلكية، تتميز الإيربودز بتصميم صغير وخفيف الوزن يوفر سهولة الاستخدام والحمل حيث توفر الإيربودز تجربة صوتية عالية الجودة وتوفر إمكانية الاستماع للموسيقى والمكالمات الهاتفية دون الحاجة إلى الأسلاك.

وقد تم تطوير الإيربودز بتقنيات متقدمة مثل تقنية البلوتوث لتوفير اتصال مستقر وسلس مع الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى. تحتوي الإيربودز على ميكروفون مدمج لإجراء المكالمات وتفعيل المساعد الصوتي مثل Siri أو Google Assistant.

تأتي الإيربودز بعدة موديلات وإصدارات، بدءًا من الإصدارات الأولى حتى الجيل الأحدث. تتميز بعض الإصدارات بميزات إضافية مثل إلغاء الضوضاء النشط ومقاومة الماء والعرق لتوفير تجربة موسيقية ممتازة في جميع البيئات.
لمعرفة اسعار الموبايلات الفئة المتوسطة والايربودز والساعات الذكية يجب مشاهدة الفيديو :-

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