طريقة عمل أم علي بمذاق لا يقاوم

أم علي من الحلويات الشهية واللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص بالأخص خلال فصل الشتاء، لذا كشف الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل أم علي.



مقادير أم علي



١٠رغيف عيش فينو

مكعب زبدة

لتر حليب

نصف كوب سكر

٢ملعقة كبيرة سكر بودر

ربع كوب فول سوداني

ربع كوب جوز هند ناعم

ربع كوب زبيب

(للوجه)

كريم شانتي مخفوق



طريقة تحضير أم علي



نقطع العيش الفينو إلى مكعبات ثم نضعه في صاج وندهنه بالزبدة وندخله الفرن حتى يتحمص ثم في بولة نخلط الحليب مع السكر والسحر البودر والكريم شانتي والمكسرات ثم في طاجن نضع العيش الفينو المحمص ونضيف عليه خليط الحليب وندخله الفرن حتى تمام النضج ثم تقدم أم علي بالهنا والشفا.

