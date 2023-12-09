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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اتفاق تاريخي لتنظيم الذكاء الاصطناعي.. كواليس خطة 2025

صدى البلد

توصل مسئولو الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يتعلق بأول قوانين شاملة في العالم لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي. بعد محادثات استمرت لمدة 36 ساعة، وكان مفاد الاتفاق حول قواعد تنظيم استخدام التقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة مثل ChatGPT والتعرف على الوجه.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، من المتوقع أن يصوت البرلمان الأوروبي على مقترحات قانون الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر من العام المقبل، ولكن أي تشريع لن يدخل حيز التنفيذ قبل عام 2025 على الأقل.

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على الرغم من التأخير في التنفيذ، إلا أن هذا الاتفاق يمثل تقدمًا هامًا في تنظيم استخدام التقنيات الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي. في الوقت الحالي، تسارعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين في وضع إرشاداتها الخاصة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي.

فيما يتعلق بمحتوى المقترحات، تشمل الضمانات حماية استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تحديد القيود المفروضة على استخدامه من قبل وكالات إنفاذ القانون. ستكون للمستهلكين الحق في تقديم الشكاوى ويمكن فرض غرامات على المخالفات.

وصف مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون الخطوة بأنها "تاريخية"، مشيرًا إلى أنها تضع "قواعد واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي". 
وأضاف أنه "أكثر بكثير من مجرد كتاب قواعد - إنه منصة انطلاق للشركات الناشئة والباحثين في الاتحاد الأوروبي لقيادة السباق العالمي للذكاء الاصطناعي".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن قانون الذكاء الاصطناعي سيساعد في تطوير التكنولوجيا التي لا تهدد سلامة الناس وحقوقهم.

وقالت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه إطار قانوني فريد لتطوير الذكاء الاصطناعي الذي يمكنك الوثوق به.

ويعرّف البرلمان الأوروبي الذكاء الاصطناعي بأنه برنامج يمكنه لمجموعة معينة من الأهداف التي يحددها الإنسان، توليد مخرجات مثل المحتوى أو التنبؤات أو التوصيات أو القرارات التي تؤثر على البيئات التي يتفاعلون معها.

ChatGPT وDALL-E هما مثالان لما يسمى الذكاء الاصطناعي "التوليدي". تتعلم هذه البرامج من كميات هائلة من البيانات، مثل النصوص والصور الموجودة على الإنترنت، لإنشاء محتوى جديد يبدو وكأنه من صنع الإنسان.

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