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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس تطوير التعليم الفني يستعرض أول مدرسة ذكاء اصطناعي في مصر.. فيديو

عمرو بصيلة رئيس الإدارة
عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني

قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني من إحدي مدارس التكنولوجيا التطبيقية المميزة واحدة من مدارس ابدأ الوطنية والتى تعني بمجال جديد  تعتبر مصر في حاجة اليه قي الصناعة الحديثة وهو مجال الذكاء الاصطناعي.

مبادرة أبدأ للتطوير الصناعي 


وأوضح بصيلة، خلال لقائه بالإعلامي جابر القرموطي، من احدي مدارس الذكاء الاصطناعي، ببرنامج مانشيت المذاع على فضائية cbc، أن هناك 3 مدارس في مجال الذكاء الاصطناعي وهذه هي المدرسة الأولي في مبادرة "ابدأ " وهي المبادرة المعنية بدعم الصناعة المصرية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنيان في التعليم الفني وفي التكنولوجيا التطبيقية 4 مدارس للذكاء الاصطناعي، منهم واحدة في الصعيد والثانية بمدينة بدر، مضيفا أن مبادرة ابدأ واحدة من المبادرات الرئيسية المهمة جدا لدعم الصناعة المصرية لتطوير الاقتصاد المصري كله.

وتابع: عندما تم دارسة أوجه التحديات في الصناعة المصرية من قبل مبادرة ابدأ وجدت أن واحدة من أهمها هي عدم وجود تكنولوجيسيت ماهر في كل مجال من المجالات، كما ان التطوير التكنولوجي وصل لمناحي الحياة واحدة من أهمها مجال للذكاء الاصطناعي ومن ثم تم القيام بمبادرة لدعم الصناعة وتعلم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة الحديثة وفي الثورة الصناعية الرابعة.

الصناعة الذكاء الاصطناعي ابدأ مبادرة ابدأ مدارس التكنولوجيا التطبيقية

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