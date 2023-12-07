الاحتلال يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقليل الخسائر بالجيش الإسرائيلي.. فيديو

أكدت الدكتورة هبة جمال، الأستاذة بمعهد التخطيط القومي، أن حرب غزة خلفت مليون لاجئ فلسطيني، مشيرا إلى أن هناك إنتقادات واسعة لنتينياهو من المجتمع الدولي، خاصة بعد العداون الإسرائيلي، الذي استهدف المدنيين في غزة.

وقالت هبة جمال، خلال لقاء لها لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن إسرائيل تكبدت خسائر استراتيجية كبيرة خلال الحرب على غزة، مؤكدة أن إسرائيل ترغب في تغيير السلطة الفلسطينية.

قطاع غزة

وتابعت الأستاذة بمعهد التخطيط القومي، أن الاحتلال يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي بهدف تقليل عدد الخسائر في الجيش الإسرائيلي مع زيادة عدد الضربات، مؤكدة أن ما يدور الآن هو حرب إبادة فعلية لأهالي قطاع غزة.