الأوقاف توضح سبب تخصيص خطبة الجمعة المقبلة عن "نداءات القرآن الكريم للنبي"

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: إن الوزارة خصصت موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان " نداءات القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم" وذلك ضمن الخطة الدعوية التي وضعتها وزارة الأوقاف للفترة المقبلة، وفي إطار جهودها لخدمة كتاب الله عز وجل.

وقال وزير الأوقاف لا نعلم بلدا في العالم تقوم بصدق على خدمة كتاب الله وخدمة قضايا الفكر الديني بهذا الدور الذي تقوم به مصر ، في هذا العام فقط عدد مقارئ القرآن الذي عقدت 219 ألف مقرأة بالمساجد، بالإضافة الى 102 ألف حلقة تحفيظ.

وأضاف الوزير خلال كلمته في المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم المقرر انعقادها 23 ديسمبر وحتى 27 من نفس الشهر، هناك اهتمام غير مسبوق بالمقارئ بصفة عامة حيث تم ختم القرآن الكريم مرتين بقراءة حفص.



وفي وقت سابق أكد وزير الأوقاف، أن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وفي العمق منها الانتخابات الرئاسية من صميم الواجب الوطني، وإن الإدلاء بالصوت أمانة ينبغي على كل إنسان أن يعطيه لمن يستحقه ممن يراه قادرا على تحقيق مصالح البلاد والعباد، وعلينا أن نري العالم كله مدى وعينا الوطني وقدرتنا على الممارسة الديمقراطية في أعلى درجاتها، وبما يكشف عن عمق تاريخ وحضارة هذا الشعب العظيم، وحرصه على مواصلة مسيرة البناء والتعمير لوطننا العزيز.

وأضاف جمعة على كل منا أن يدرك أن صوته مؤثر في مصير وطنه من جهة وصورته الحضارية من جهة أخرى، وأن صوته أمانة، وأن واجبه أن يعطيه لمن يراه أهلا لتحمل الأمانة بكفاءة واقتدار