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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الإحتلال يصدر تعليمات "عاجلة" لسكان غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

أصدر المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، "تعليمات عاجلة" لسكان قطاع غزة حول العمليات التي يقوم بها في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وقال "أدرعي" عبر حسابه بموقع "إكس": "سكان قطاع غزة، جيش الدفاع يعمل بقوة ضد حماس في قطاع غزة وبشكل خاص في منطقة خان يونس وشمال القطاع. فيما يلي عدة تعليمات عاجلة"، معددا ما يلي:

نداء عاجل إلى سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة ندعوكم إلى اخلاء أماكن تواجدكم بشكل عاجل عبر شارعيْ خليل الوزير والوحدة نحو المآوي المعروفة غرب مدينة غزة.

القتال والتقدم العسكري لجيش الدفاع في منطقة خان يونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمالي وشرقي مدينة خان يونس. يشكل محور صلاح الدين في هذه المقاطع ساحة قتال فمن الخطورة الوصول إليه!

جيش الاحتلال سيتيح تنقل المدنيين عبر المحور الالتفافي الواقع غربي خان يونس. التنقل من منطقة رفح وخان يونس باتجاه دير البلح ومخيمات الوسطى سيتاح عبر المحاور التالية: شارع الرشيد "البحر" - شارع الشهداء في دير البلح.

كما وسيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في حي السطان في رفح اعتبارًا من 10:00 صباحًا ولغاية 14:00 ظهرًا، لغرض التزود.

جيش الاحتلال الإسرائيلي آفيخاي آدرعي سكان قطاع غزة خان يونس

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