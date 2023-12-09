اهتمام كبير من جامعة القاهرة بـ ذوى الاحتياجات الخاصة .. والخشت : نعمل على تذليل العقبات الخاصة بالتواصل مع الطلاب

الخشت عن ذوى الاحتياجات :

جامعة القاهرة تحرص على تحقيق دمجهم تعليميًا

تقديم كورسات فى لغة الإشارة لتسهيل التواصل مع ذوي الهمم

يوجد بكل مرحلة من المراحل التعليمية ، عددا من طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة و الذى يمثلون جزءا من المجتمع الذى نعيش فيه ، يحتاجون إلى بيئة تعليمة مناسبه للدمج مع الطلاب الآخرين.

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عن كيف يتم الاهتمام بطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وما هي التسهيلات التي تقدم لهم .

قال الدكتور محمد عثمان الخشت خلال تصريحات لـ صدى البلد ، نحرص على تحقيق الدمج في العملية التعليمية وتكافؤ الفرص وإتاحة جميع الخدمات والتسهيلات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام، من خلال ضمان تقديم خدمة تعليمية وأنشطة طلابية مميزة لهم، وإتاحة أحقية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الالتحاق بأي كلية طالما أن ظروفهم لا تتعارض معها، وتأهيل العديد من مباني الجامعة لتناسب ذوي الإعاقة، والتنسيق بين إدارات الجامعة العاملة بذات المجال والكليات لدعم الخدمات للطلاب من ذوي الإعاقة، وتوفير الخدمات التدريبية الخاصة بهم، وتذليل العقبات الخاصة بالتواصل مع الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعة، واهتمام صندوق التكافل الاجتماعي بهم من خلال تقديم الإعانات المالية والعينية والتي تتمثل في شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية.

وأضاف أنه تم تأسيس مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بهدف مراجعة الخدمات المقدمة داخل الجامعة لهم، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بهم، وتوفير المقررات التعليمية بكلياتهم بما يتناسب مع نموذج التصميم الشامل، وتوفير الكوادر البشرية المتخصصة، وتحديد الفئات المستفيدة للخدمات من الطلاب ذوي الإعاقة، وتوعية وتثقيف مجتمع الجامعة بكل ما له علاقة بهم، والتنسيق مع كافة الجهات المختلفة بالجامعة لتلبية احتياجاتهم.

وعلى الجانب الأخر ، قالت الدكتورة جيهان المناوي المشرفة علي ملف ذوي الإعاقة بجامعة القاهرة، ورئيس مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بالجامعة، أن المركز يعمل جاهدا لمساعدة ابناءنا من ذوي الهمم والإعاقة وأن المركز يتعامل مع الطلاب من مختلف أنواع الإعاقة سواء كانت إعاقة بصرية أو حركية أو عقلية او سمعية، وذلك لتنمية قدرات الطالبات ودمجهم داخل المجتمع الجامعي.

وصرحت الدكتورة “المناوي” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن المركز يقبل جميع طلاب جامعة القاهرة من ذوي الإعاقة وغيرهم وأن علي جميع الطلاب القدوم إلينا فقط وتسجيل بياناته وعلي الفور نعمل علي التواصل مع الطلاب وحل أي مشكلات تعوق الطالب علي التعلم ونوفر له جميع سبل الراحة المطلوبة.

وأوضحت الدكتورة جيهان المناوي أن المركز يعمل علي تقديم عدد من ورش العمل الخاص بتنمية قدرات الطلاب والطالبات للتغلب على المشاكل النفسية والتغلب على المشاعر السلبية حين تعرضهم لاي صورة من صور العنف او التنمر، واننا نعمل دائما علي دمج الطلاب من ذوي الإعاقة داخل المجتمع الجامعي حتي يتواصلون مع زملائهم من الكلية والجامعة، كما أننا نقوم علي إعداد كورسات ودورات تدريبة فى لغات الإشارة الطلاب من غير ذوي الإعاقة وغيرها حتي يسهل عليهما التواصل والدمج فيما بينهم.

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، شارك وفد من اتحاد طلاب كليات جامعة القاهرة في افتتاح فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "ايديكس 2023" فى دورته الثالثة فى الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر 2023، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الزيارات الميدانية التي تنظمها جامعة القاهرة لطلابها إلى المعارض والمشروعات القومية والتنموية الكبرى لاطلاع الشباب على ما يتم تنفيذه في مختلف المجالات.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على تنظيم وتفعيل العديد من الزيارات الميدانية لطلابها إلى المعارض الكبرى والمشروعات القومية والتنموية التي يُجرى تنفيذها بهدف تنمية الوعي القومي للطلاب، واطلاعهم على ما تم إنجازه على أرض الواقع، وتعريفهم بالجهود في البناء والتنمية والإنجازات العديدة التي يتم تحقيقها في مختلف الاتجاهات.

جدير بالذكر أن معرض المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "ايديكس 2023" يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، وحضر المعرض العديد من الوفود العسكرية وأكثر من 30 ألف زائر لهذا المعرض الذى حظى بشهرة عالمية فى مجاله.