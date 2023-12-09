حزب الريادة: الشعب المصرى يبعث برسائل عبر الاستحقاقات الانتخابية

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية 2024 لاختيار رئيس الجمهورية القادم، ستؤدي لخروج الانتخابات بشكل جيد.



وأضاف حسنين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الشعب المصري دائمًا يبعث برسائل عبر الاستحقاقات الانتخابية، مشددًا على ضرورة المشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوته لمن يراه مناسبًا.



وأشاد حسنين، بعملية تصويت المصريين في الخارج، مؤكدًا أنهم هم القوى الناعمة لمصر في الخارج، وبعثوا برسائل لجميع دول العالم بحجم تضامنهم مع بلادهم من خلال المشاركة القوية في الانتخابات واليوم نفتخر أننا مصريون.