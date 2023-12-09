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ديني

وزير الأوقاف يكرم المديريات المتميزة في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام

صدى البلد

 كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المديريات المتميزة في مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف لعام 2023م، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي التحضيري الثاني للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بفندق "جراند نايل تاور" اليوم السبت 9/ 12/ 2023م،

والمكرمون 

هم:
1- مديرية أوقاف القاهرة، حيث حققت أكثر من 41 مليون جنيه، كأعلى مديرية تحصيلًا في مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف.
2- مديرية أوقاف الإسكندرية، حيث حققت 24470500 جنيه، بزيادة 2586300 جنيه عن العام الماضي.
3- مديرية أوقاف الدقهلية، حيث حققت 9457500 جنيه، بزيادة 1563800 جنيه عن العام الماضي.
4- مديرية أوقاف دمياط، حيث حققت 3805000 جنيه، بزيادة بنسبة أكثر من 20% عن العام الماضي.
5- مديرية أوقاف جنوب سيناء، حيث حققت 1209900 جنيه، بزيادة بنسبة أكثر من 20% عن العام الماضي.

المشاركة الإيجابية في الانتخابات 

وفي وقت سابق أكد وزير الأوقاف، أن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وفي العمق منها الانتخابات الرئاسية من صميم الواجب الوطني، وإن الإدلاء بالصوت أمانة ينبغي على كل إنسان أن يعطيه لمن يستحقه ممن يراه قادرا على تحقيق مصالح البلاد والعباد، وعلينا أن نري العالم كله مدى وعينا الوطني وقدرتنا على الممارسة الديمقراطية في أعلى درجاتها، وبما يكشف عن عمق تاريخ وحضارة هذا الشعب العظيم، وحرصه على مواصلة مسيرة البناء والتعمير لوطننا العزيز.

وأضاف جمعة : على كل منا أن يدرك أن صوته مؤثر في مصير وطنه من جهة وصورته الحضارية من جهة أخرى، وأن صوته أمانة، وأن واجبه أن يعطيه لمن يراه أهلا لتحمل الأمانة بكفاءة واقتدار.

وزير الاوقاف صكوك الأضاحي المشاركة الإيجابية في الانتخابات

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