فيفو تطلق سلسلة Vivo X100 عالميا في هذا الموعد

كشفت شركة فيفو Vivo الصينية، عن سلسلة هواتفها الرائدة Vivo X100، خلال الشهر الماضي وهما حصريان حاليا للصين فقط، وأكدت عملاقة التقنية أن تشكيلتها الجديدة سيتم إطلاقها عالميا خلال الأسبوع المقبل، وبالتحديد يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ستعلن فيفو عن هاتفي Vivo X100 وX100 Pro عبر موقعها الإلكتروني العالمي، وسيبدأ حدث إطلاقهما في الساعة 7 مساءً يوم الخميس المقبل، ولم تذكر الشركة الدولة التي سيتم إطلاق الهاتفين بها كأول سوق عالمي لتشكيلتها الجديدة.

فيفو تطلق النسخة العالمية من سلسلة Vivo X100

وبالنسبة لمواصفات الهاتفين، يتم تشغيل Vivo X100 وX100 Pro بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 9300، والفرق الأكثر وضوحا بينهما هو في أقسام الكاميرا والبطارية.

ويحتوي طراز X100 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سلكي بقدرة 120 وات، بينما يحتوي X100 Pro على بطارية بسعة 5400 مللي أمبير أسفل الغطاء مع شحن سلكي بقدرة 100 وات وشحن لاسلكي بقدرة 50 وات.

Vivo X100

ويحتوي كلا الهاتفين الذكيين على إعداد كاميرا ثلاثية في الخلف، مع وحدة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل مشتركة بين الاثنين نظرًا لاختلاف الكاميرات المقربة الأساسية والمنظار، يأتي X100 مزودًا بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مقاس 1/1.49 بوصة ووحدة تقريب بيريسكوب بدقة 64 ميجابكسل مقاس 70 مم مع تقريب بصري 3x.

وفي المقابل، يتميز هاتف X100 Pro بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مقاس 1/0.98 بوصة ووحدة تقريب بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مقاس 100 مم مع تقريب بصري 4.3x.

ويأتي Vivo X100 وVivo X100 Pro بمظهر نحيف ووحدة كاميرا دائرية بارزة في الخلف، كما يتميز كلا الهاتفين بشاشة من نوع AMOLED ، قياس 6.78 بوصة مع حواف منحنية، مع جودة 1.5K، ومعدل تحديث متكيف 120 هرتز في الثانية، ودعم +HDR10.

ويتوفر هاتف فيفو Vivo X100 Pro، للبيع في الصين بسعر يبدأ من 750 دولار (أي ما يعادل 23.171 جنيها مصريا)، بينما يبلغ سعر هاتف فيفو X100 برو، حوالي 650 دولار (أي ما يعادل 20.092 جنيها مصريا) في الصين.