تسريب سعر النسخة الدولية من هاتف فيفو iQOO 12

قدمت شركة فيفو، سلسلة iQOO 12 للسوق الصينية خلال الشهر الجاري، ومن المقرر أن يتم طرح النسخة العالمية لأول مرة في الهند في 12 ديسمبر.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تم تسريب سعر النسخة الدولية من سلسلة iQOO 12، والتي يتم بيعها في الهند عند حوالي أو أقل من 55000 روبية هندية (أي ما يعادل 20.383 جنيها مصريا).

سعر النسخة الدولية من هاتف فيفو iQOO 12

وتشير التسريبات إلى أن هذا السعر سيكون للمتغير الأساسي من هاتف iQOO 12، والذي سيأتي إلى الأسواق العالمية مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من التخزين.

وبالنسبة لمواصفاته، تميز هاتف iQOO 12 Pro، بشاشة منحنية من كلا الجانبين، من نوع AMOLED، بقياس 6.74 بوصة، بدقة 1260×2800 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، مع نظام تعتيم PWM بمعدل 1440 هرتز، وذروة سطوع تصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع ودعم HDR10.

هاتف فيفو iQOO 12

ويمتاز هاتف iQOO 12 بنظام كاميرا جبار، يضم مستشعرا رئيسيا من نوع OmniVision OV50H بدقة 50 ميجابكسل 1 / 1.3 بوصة خلف عدسة مثبتة بصريا مقاس 23 مم، إلي جانب كاميرا فائقة الدقة بدقة 50 ميجابكسل مقاس 15 مم مع وضع ماكرو خاص بها، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل f/2.45.

ويعمل الهاتف بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 3 مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x بسعة 16 جيجابايت وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة تخزين الداخلية من نوع UFS 4.0، مع واجهة المستخدم الجديدة من فيفو OriginOS 4، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 14 من جوجل.

هاتف فيفو iQOO 12

ويحزم الهاتف بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، إلى جانب وحدة بسعة 4880 مللي أمبير في الساعة، كلاهما يوفر شحنا سلكيا بقدرة 120 وات.

ويتوفر هاتف iQOO 12، للبيع في الصين، مقابل سعر يبدأ من 515 يورو (أي ما يعادل 17 ألف جنيه مصري)، للطراز بسعة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت.