ظهر مع امرأة غامضة بمعرض فني.. هل يعيش ويل سميث قصة حب جديدة؟

سلط الإعلام الأمريكي الضوء على النجم العالمي ويل سميث، بعد صحبته لسيدة غامضة خلال الحدث الفني، آرت بازل في ميامي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، ظهر الممثل الفائز بجائزة الأوسكار و البالغ من العمر 55 عامًا مبتهجاً عندما خرج من المعرض الفني الدولي وكانت امرأة غامضة قريبة منه قبل أن يغادرا المكان معًا عبر سيارة ليموزين، وفقًا لما ذكره شهود العيان.

النجم العالمي ويل سميث

وشوهد سميث في وقت لاحق مع المرأة وأصدقاء آخرين في مطعم البيتزا الشهير لوكالي، المفضل لدى جاي زي وبيونسيه، وكذلك بيكهام.

كان يرتدي زيًا غير رسمي من قميص بولو مخطط باللون الرمادي وسروالًا متناسقًا، وظهر الممثل في حالة معنوية جيدة وهو يشق طريقه عبر ساحة انتظار السيارات، بينما حذا أحد معارفه حذوه مرتديًا تيشيرت أبيض بسيط وجينز.