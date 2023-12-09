السيسي يؤكد على التضحية الكبيرة للشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية الدور الأساسي لجهاز الشرطة في حماية الوطن من الأخطار الداخلية، مثمنًا التضحية الكبيرة التي قدمها أبناء جهاز الشرطة على مدار الأعوام الأخيرة في مواجهة الإرهاب والتي تنبع من إدراكهم أن حماية الوطن شرف لا يُضاهى.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة.

وكان في استقبال الرئيس السيسي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وذلك بمقر أكاديمية الشرطة .

وتابع الرئيس السيسي، اختبارات كشف الهيئة للطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، مؤكدًا أهمية تطبيق المعايير المطلوبة لضمان انتقاء أفضل العناصر بما يضمن استمرار جهود الارتقاء والأداء الشرطي وانتقاء جيل جديد من العناصر الشرطية المميزة القادرة على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.

كما حرص الرئيس، على مناقشة الطلاب حول مختلف القضايا الداخلية والإقليمية والدولية والتعرف على رؤاهم بشأنها.

وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة تكاتف جهود أبناء الوطن لتحقيق أهداف التنمية بالشكل الأمثل وحماية الجهود التنموية الوطنية وجني ثمارها من خلال توفير الأمن والاستقرار للبلاد وسط التحديات الدولية والإقليمية الجارية.