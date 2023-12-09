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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوف القاهرة توضح تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، تعليمات هامة للطلاب عن نظام امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2023-2024م، وتعليمات مهمة للطلاب قبل عقد الامتحانات.

وقالت كلية الحقوق جامعة القاهرة ،  في ضوء استقبال الشكاوى والمقترحات الخاصة بكم عبر رسائل الصفحة والتعليقات برجاء العلم أنه قد تم مناقشة نظام الامتحان النهائي في اجتماع مجلس الكلية وذلك وفقا للنظام الأساسي واللائحة الداخلية للكلية.

وأشارت الكلية الي أن قد تقرر أن تكون جميع الامتحانات هذا العام بنظام البابل شيت للفرقة الثانية والثالثة والرابعة، وتطبيق نظام المقالي على الفرقة الأولى للعام الحالي 2023-2024 وما يليها من فرق فى الأعوام القادمة.

جامعة القاهرة 

جامعة القاهرة تنظم ندوة لتوعية ذوي القدرات الخاصة بحقوقهم الدستورية وتحثهم على المشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية

نظم مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، ندوة توعوية للطلاب من ذوي القدرات الخاصة لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع من أجل صناعة المستقبل.

وجاءت الندوة تحت شعار (انزل شارك .. مصر هي الأهم)، والتي قدمها الدكتور أيمن السعدني بكلية الحقوق، والدكتور جيهان المنياوي المشرف الى مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة، حيث تم توعية الطلاب بمفهوم المواطنة والانتماء للوطن، وتعزيز الهوية الوطنية باعتبارها جزء من السمات الأخلاقية التي تسعى جامعة القاهرة لبثها في نفوس الطلاب، والتأكيد على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية للقيام بواجبهم تجاه وطنهم.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نظمت سلسلة من الندوات لرفع الوعي بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، لايمكن التفريط فيها، ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك من خلال تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديموقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، والتصويت الحر في الانتخابات.

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