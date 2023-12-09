غرفة عمليات أمن الجيزة: 460 لجنة جاهزة لانطلاق  ماراثون انتخابات الرئاسة

أنهت مديرية أمن الجيزة، تجهيز 460 لجنة استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تم وضع صناديق الاقتراع داخل كل اللجان والتأكد من كل ما يلزم الناخب للإدلاء بصوته في جو هادئ.

وقدمت إدارة المفرقعات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تقريرًا لقيادات أمن الجيزة بانتهاء عمليات تمشيط وتعقيم كل اللجان ومحيطها، فيما أنهت الإدارة العامة لمرور الجيزة وضع الحرم الآمن أمام كل اللجان بالمساحة الكافية لعدم التأثير على حركة السيارات وتعطيل حركة المرور.

وأشرف اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية على تسليم كل اللجان مطابقة للشروط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث رافق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، واللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث في جولة على المقار الانتخابية للتأكد من جاهزيتها.

وتولت الأجهزة التنفيذية من الأحياء المختلفة مع شرطة المرافق رفع الإشغالات والتأكد من كفاءة الطرق المؤدية ومقار اللجان الانتخابية بالدقي وجنوب الجيزة والواحات البحرية ومنشاة القناطر.

وتسلّمت مديرية أمن الجيزة 460 مقرًّا لإعدادها كلجان، استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 الجاري.

ووضع اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، خطة أمنية محكمة لتأمين 460 مقرًا انتخابيًا بينها 6 لجان عامة على مستوى محافظة الجيزة تعقد في نوادي وشركات كبرى، وشملت خطة التأمين استلام المدارس المقرر عقد اللجان بها ووضع الصناديق بداخلها وتجهيزها وإمدادها بالخدمات الأمنية اللازمة.

كما تتضمن الخطة تعقيم اللجان، حيث يتولى رجال المفرقعات من إدارة الحماية المدنية بالجيزة تنشيطها وفحصها بأجهزة الكشف عن المتفجرات والكلاب البوليسية، كما سيتم وضع حرم آمن أمام كل لجنة مع مراعاة مساحته لعدم تاثيره على السيولة المرورية وحركة السيارات خاصة في اللجان التي تقع في شوارع وميادين رئيسية.

وتتولى الخدمات الأمنية المعينة تأمين اللجان على مدار ٢٤ ساعة بعد إعلان مديرية أمن الجيزة حالة الاستنفار الامني وإلغاء الإجازات والراحات للضباط مع الحرص على تبديل الخدمات على مدار اليوم.