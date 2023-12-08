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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حب خيالي انتهى بمأساة.. طعنة في القلب عقاب عروس المحلة.. صور

صدى البلد

عام واحد فقط جمعهما بعد قصة حب توجت بالزفاف وإنجاب طفل.. انتهت العلاقة بكارثة هزت أرجاء مدينة المحلة عندما تشاجرت الزوجة مع زوجها فكان رده طعنة قاتلة اخترقت قلبها ليرديها قتيلة في الحال وسط صرخات رضيعهما. 

 

أعظم انتصاراتي

 

روان محمد الغانم في العشرينيات انتقلت من مسقط رأسها في مدينة بلقاس محافظة الدقهلية إلى عش الزوجية مع زوجها في مدينة المحلة بمحافظة الغربية، عاشا سويًا عامًا سعيدًا أنجبا خلاله طفلهما الأول، وكانت منشورات الزوجة عبر حسابها على فيسبوك تعكس سعادتهما فتكتب مرة "أعظم انتصاراتي" ومرة أخرى "جالي اللي بيهم كلهم" لتنهال عليها تعليقات مباركة حتى انقلب الأمر إلى خلافات مستمرة بسبب غيرة الزوجة على زوجها الذي اكتسب عادة جديدة مؤخرًا وهي التأخر لأوقات كثيرة خارج المنزل ما دفعها لمعاتبته إلا أنه كان ينهرها ويتحول الأمر إلى مشاجرة.

 

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طعنة في القلب

 

في اليوم المشؤم كرر الزوج عادته وتأخر خارج المنزل وفور عودته عاتبته زوجته مجددًا لعدم بقائه معها ومع طفلهما لوقت كافٍ، فما كان منه إلا أن تشاجر معها بحدة ودخلت زوجته معه في مشادة كلامية أنهاها الزوج برد فعل مفاجئ عندما هرع إلى المطبخ مستلًا سلاح ابيض عائدًا إلى زوجته غارسًا إياه في صدرها ليخترق قلبها وتسقط غارقة في دمائها وعينيها معلقة به لا تصدق فعلته وسط ذهول وصرخات الزوج والرضيع. 

تلقت الأجهزة الأمنية في الغربية إخطارًا بمصرع سيدة في العقد الثاني من العمر، بمنطقة الشعبية بدائرة قسم ثان المحلة، وأن وراء الواقعة زوج المجني عليها، وبالانتقال تبين مقتل «روان. ا»، 22 عامًا، على يد زوجها «أحمد. ع»، 27 عامًا، صاحب محل مفروشات، وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط قسم ثان المحلة من القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة. 

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