لاعب يد الأهلي: تعاهدنا للفوز بالسوبر.. والفريق دائما على قدر المسئولية ‏

عبر محمد إبراهيم، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر المصري، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 26-24، في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة الفجيرة بالإمارات .
وقال إبراهيم: «الفريق تغلب على الزمالك بجدارة واستحقاق، واللاعبون قدموا مباراة كبيرة على المستوى الخططي والبدني وهو ما أسهم في التتويج باللقب».
وأشار محمد إبراهيم إلى أن المباراة كانت قوية وصعبة للغاية، وكل اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في الفوز والتتويج باللقب.
وشدد حارس الفريق على أن الجميع تعاهدوا على الفوز وحسم اللقب الأول للسوبر المصري في تاريخ النادي، مضيفًا أن الفريق دخل المباراة وهدفه الفوز والتتويج لإسعاد الجماهير.