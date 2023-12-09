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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم للأندية

الكرة الرسمية لكأس
الكرة الرسمية لكأس العالم للأندية

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الكرة الرسمية التي ستلعب بها بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية من 12 ديسمبر وحتى 22 من الشهر ذاته.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي عبر حسابه على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مجموعة صور للكرة.

وتقام كأس العالم للأندية في السعودية لأول مرة في الفترة بين 12 حتى 22 ديسمبر الجاري.

ويشارك 7 أندية في كأس العالم، هي الاتحاد السعودي، الأهلي المصري، مانشستر سيتي الإنجليزي، أوراوا ريد دياموندز الياباني، كلوب ليون المكسيكي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي وفلومينينسي البرازيلي.

ويفتتح اتحاد جدة، مباريات كأس العالم للأندية، بمواجهة أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي الثلاثاء المقبل. 

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