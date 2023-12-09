الهزيمة الأثقل منذ 2000.. مرموش يقود فرانكفورت للفوز على بايرن ميونيخ بالدوري الألماني

تلقى بايرن ميونخ أثقل هزيمة منذ عام 2000 خارج أرضه على يد آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1-5، اليوم السبت، ضمن الجولة 14 من الدوري الألماني.

أهداف فرانكفورت جاءت عن طريق "عمر مرموش، جونيور دينا إبيمبي ثنائية، هوجو لارسون، أنسجار كناوف في الدقائق 12، 31، 36، 50، 60، فيما أحرز جوشوا كيميتش هدف بايرن الوحيد في الدقيقة 44.

وفوت بايرن فرصة الانقضاض على الصدارة بتوقفه عند 32 نقطة في المركز الثاني، فيما قفز فرانكفورت للمرتبة السابعة برصيد 21 نقطة.

بدأ فرانكفورت المباراة بضغط مكثف من أجل مباغتة ضيفه بهدف مبكر، وكانت المحاولة الأولى بعد ثوان معدودة عبر تسديدة أطلقها كناوف على حافة منطقة الجزاء، لكن كرته مرت بجوار القائم، وبعد بضع دقائق، أطلق شعيبي تصويبة صاروخية من مسافة قريبة، لكن الكرة ارتطمت في العارضة، لترتد إلى مرموش، الذي هيأها لنفسه قبل أن يسدد بقوة نحو الشباك، ليعجز مانويل نوير عن التصدي لها، محرزا هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأولى المحاولات البافارية جاءت عن طريق كومان، الذي سدد بقوة من خارج منطقة الجزاء، لتمر الكرة أعلى المرمى، واخترق جوريتسكا منطقة جزاء فرانكفورت، لمقابلة كرة عرضية بضربة رأسية أخطأت طريق المرمى، وأرسل جوريتسكا تمريرة بينية حريرية إلى هاري كين، الذي تسلم الكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء، لكنه سددها بغرابة بجوار القائم، مهدرا فرصة التعادل، ووقف الحارس كيفن تراب حائلا أمام أولى محاولات تشوبو موتينج، بتصديه لتسديدة المهاجم الكاميروني من قلب منطقة الجزاء على مرتين، وبعد صراع ثنائي محتدم، تفوق كناوف على مين جاي، لتتحول إلى هجمة خاطفة لفرانكفورت، إذ وصلت الكرة إلى إبيمبي، الذي توغل بها داخل منطقة الجزاء، وسط ضغط من أوباميكانو، لكنه سدد أرضية زاحفة، ارتطمت بنوير وتجاوزت خط المرمى، ليعزز تقدم فريقه بهدف ثان، وبعد دقائق معدودة، شن فرانكفورت هجمة مرتدة وصلت إلى مرموش، الذي انطلق حتى حدود منطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة نحو لارسون، ليقبل الأخير الهدية بتحويلها إلى الشباك مباشرة، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، تلقى كيميتش تمريرة من ساني، ليقابلها بتصويبة صاروخية في أقصى الزاوية اليمنى، محرزا هدف التقليص للبايرن.

وحاول بايرن وضع فرانكفورت في منطقة جزائه مع بداية الشوط الثاني، وكان قريبا من هدف ثانٍ عن طريق تشوبو موتينج، لكن تسديدته لم تكن بالدقة الكافية، وعلى عكس التيار، وجه فرانكفورت صفعة رابعة لضيفه عن طريق مرتدة جديدة أنهاها شعيبي بتمريرة نحو إبيمبي، الذي لم يفوت الفرصة ووضع الكرة في الشباك، موقعا على ثاني أهدافه في المباراة، ومن هجمة مرتدة خاطفة، كاد بايرن يصطاد شباك تراب بعدما أرسل كومان تمريرة رائعة لتشوبو موتينج داخل منطقة الجزاء، لكن الأخير رفض الهدية ووجه الكرة بعيدا عن المرمى، ومع حلول الدقيقة 61، تسلم مرموش كرة اخترق بها منطقة الجزاء، لتمر أمام كناوف، الذي قابلها بتسديدة مباشرة في الشباك، لكن الحكم المساعد رفع رايته بداعي التسلل، وبعد الاستعانة بتقنية الفيديو، تبين عدم وجود تسلل على مرموش أو كناوف، ليحتسب في النهاية خامس أهداف أصحاب الأرض في اللقاء.

وكان بإمكان فرانكفورت أن يضيف الهدف السادس من مرتدة جديدة، لكن البديل نكونكو تعامل بأنانية وفضل التسديد على التمرير لشعيبي، لكن محاولته باءت بالفشل، وبعد غياب طويل، ظهر كين مجددا بتسديدة أرضية لحظة انزلاقه على أرض الملعب، لينجح تراب في تحويلها إلى ركنية، وحاول نكونكو مجددا ترك بصمته في اللقاء بتسديدة قوية من الجانب الأيسر، لكنها ابتعدت عن المرمى.