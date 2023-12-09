غرامة 500 جنيه للمتخلفين عن الانتخابات.. هؤلاء ممنوعين من التصويت.. والسجن عقوبة المتجاوزين

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن الانتخابات والمتخلفين عنها حيث من المقرر أن يبدأ غدًا الأحد الموافق 10 من ديسمبر الجاري، أول أيام الانتخابات الرئاسية داخل مصر، ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الرئاسية لمدة ثلاث أيام وهي الأحد 10 من ديسمبر، والاثنين 11 من ديسمبر، والثلاثاء 12 من ديسمبر.



وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024، المنافسة بين 4 مرشحين، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران، ورمزه الانتخابي الشمس، والمرشح الرئاسي حازم عمر، ورمزه الانتخابي السلم، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، ورمزه الانتخابي النخلة.

وفي اطار استعداد المواطنين للادلاء بأصواتهم حدد قانون انتخابات الرئاسة، غرامة لكل من يتخلف عن التصويت فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=t149KOnAlV4



ونص القانون على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.