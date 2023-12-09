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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شرطة نسائية وكراسي متحركة.. 15 صورة ترصد تجهيزات أمن الجيزة للجان الانتخابات

صدى البلد

تنتشر منذ الساعات الاولى من صباح غدا الاحد قوات امن الجيزة متضمنة قوات من الشرطة النسائية امام اللجان الانتخابية المنتشرة بجميع مدن وقرى المحافظة. 

وتمركزت منذ الان سيارات تأمين العملية الانتخابية امام اللجان البالغ عددها ٤٦٠ لجنة تضم ٦ لجان عامة، وأنهت مديرية أمن الجيزة، تجهيزه كافة اللجان قبل ساعات من انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تم وضع صناديق الاقتراع داخل كل اللجان والتأكد من كل ما يلزم الناخب للإدلاء بصوته في جو هادئ.

 

وقدمت إدارة المفرقعات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تقريرًا لقيادات أمن الجيزة بانتهاء عمليات تمشيط وتعقيم كل اللجان ومحيطها، فيما أنهت الإدارة العامة لمرور الجيزة وضع الحرم الآمن أمام كل اللجان بالمساحة الكافية لعدم التأثير على حركة السيارات وتعطيل حركة المرور، كما تم تزويد اللجان بكراسي متحركة لمساعدة كبار السن وذوي الهمم في الوصول للجان بسهولة. 

وأشرف اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية على تسليم كل اللجان مطابقة للشروط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث رافق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، واللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث في جولة على المقار الانتخابية للتأكد من جاهزيتها. 

وتولت الاجهزة التنفيذية من الأحياء المختلفة مع شرطة المرافق رفع الإشغالات والتأكد من كفاءة الطرق المؤدية ومقار اللجان الانتخابية بالدقي وجنوب الجيزة والواحات البحرية ومنشاة القناطر. 

 

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غرفة عمليات أمن الجيزة: 460 لجنة جاهزة لانطلاق  ماراثون انتخابات الرئاسة

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تعقيم وحرم آمن.. إجراءات عاجلة من أمن الجيزة بشأن 460 لجنة انتخابية

 

وتسلّمت مديرية أمن الجيزة 460 مقرًّا لإعدادها كلجان، استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 الجاري. 

ووضع اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، خطة أمنية محكمة لتأمين 460 مقرًا انتخابيًا بينها 6 لجان عامة على مستوى محافظة الجيزة تعقد في نوادي وشركات كبرى، وشملت خطة التأمين استلام المدارس المقرر عقد اللجان بها ووضع الصناديق بداخلها وتجهيزها وإمدادها بالخدمات الأمنية اللازمة. 

كما تتضمن الخطة تعقيم اللجان، حيث يتولى رجال المفرقعات من إدارة الحماية المدنية بالجيزة تنشيطها وفحصها بأجهزة الكشف عن المتفجرات والكلاب البوليسية، كما سيتم وضع حرم آمن أمام كل لجنة مع مراعاة مساحته لعدم تاثيره على السيولة المرورية وحركة السيارات خاصة في اللجان التي تقع في شوارع وميادين رئيسية.

وتتولى الخدمات الأمنية المعينة تأمين اللجان على مدار ٢٤ ساعة بعد إعلان مديرية أمن الجيزة حالة الاستنفار الامني وإلغاء الإجازات والراحات للضباط مع الحرص على تبديل الخدمات على مدار اليوم. 

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الشرطة النسائية الانتخابات الرئاسية 2024 امن الجيزة المقار الانتخابية الانتخابات الرئاسية

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