تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي

حقق نادي الزمالك، فوزا ثمينا على ضيفه ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين بإستاد السلام ضمن الجولة الثالثة لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل الموافق 14 ديسمبر 2023، على ستاد الجيش في برج العرب.

الزمالك يتصدر مجموعة في الكونفدرالية

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية برصيد 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات ويحتاج لـ نقطة واحدة في الـ 3 مباريات المقبلة للتأهل إلى ربع النهائي.