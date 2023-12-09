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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وكيل تشريعية الشيوخ: الزخم الموجود حول الانتخابات الرئاسية غير مسبوق

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

قال الدكتور محمد شوقي العناني، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة استحقاق في غاية الخطورة ، لأن هذه الانتخابات على منصب رئيس الدولة الذي يعد المنصب الأهم في الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات جزء من المشاركة السياسية العامة. 


وتابع "العناني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن المشاركة في الانتخابات حق لكل مواطن، وفي نفس الوقت واجب عليه، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية  الحالية تختلف عن الانتخابات الرئاسية السابقة، بسبب الاعتبارات الخاصة لمجمل الظروف المحيطة بالدولة المصرية.

الشعب المصري


وشدد  على ضرورة  أن يشارك الشعب المصري بكثافة في الانتخابات الرئاسية، لكي نظهر  للعالم  بأن الشعب المصري كله على قلب رجل واحد، مشيرا إلى أن  الانتخابات الرئاسية يجب أن تجرى قبل 120 يومًا على الأقل من انتهاء فترة الرئيس الحالية، ولا يوجد ما يمنع من الناحية الدستورية إجرائها قبل انتهاء الفترة الرئاسية بـ130 أو 150 يومًا.


 ولفت إلى أن الأحزاب والكيانات السياسية في مصر لعبت دورًا في غاية الروعة في التحضير للانتخابات الرئاسية الحالية، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن قام بإعداد ما لا يقل عن 40 مؤتمرًا  من المؤتمرات الحاشدة في كل محافظات مصر  للتسويق للانتخابات الرئاسية. 


وأضاف أن حزب مستقبل وطن يؤيد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، دون المصادرة على  المواطن في اختيار من يشاء، مشيرًا إلى أن  هناك عدة احزاب لديها مرشحين للرئاسية مثل حزب الشعب الجمهوري ، وحزب المصري الديمقراطي ، وحزب الوفد ، وكل حزب من هذه الأحزاب سوق لمرشحيه بشكل جيد ، مضيفًا أنه سعيد بالزخم الغير مسبوق  حول الانتخابات الرئاسية.

 

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