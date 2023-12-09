الفلبين تدين تصرفات بكين في بحر الصين الجنوبي ضد سفن الصيد

أدانت الفلبين 'التصرفات غير القانونية والعدوانية' التي تقوم بها الصين في بحر الصين الجنوبي، قائلة إن خفر سواحلها أطلق مدافع المياه على سفينة تابعة لمكتب مصايد الأسماك الفلبينية كانت تقوم بمهمة إعادة إمداد منتظمة.

ودعت فرقة العمل الفلبينية المعنية ببحر الصين الجنوبي، وهي هيئة حكومية مشتركة بين الوكالات، الصين إلى وقف 'أنشطتها العدوانية' في منطقة سكاربورو شول، التي تطالب بها الدولتان.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الفلبين ماري كاي كارلسون في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X إن سلوك الصين 'ينتهك القانون الدولي ويعرض الأرواح وسبل العيش للخطر'.

وقالت إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الفلبين لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الصين قالت في وقت سابق إنها اتخذت 'إجراءات رقابية' ضد ثلاث سفن صيد فلبينية تسللت إلى المياه القريبة من سكاربورو شول.

ويأتي الحادث قبل 10 ديسمبر، عندما تخطط الفلبين لنشر قافلة عيد الميلاد المكونة من حوالي 40 سفينة فلبينية لتوزيع الهدايا والمؤن الأخرى على السكان في جزيرة ثيتو، أكبر جزيرة محتلة في الفلبين في بحر الصين الجنوبي، وعلى القوات. محصنة على سفينة حربية قديمة في مياه ضحلة توماس الثانية.

'مناورات خطيرة'

وقالت فرقة العمل الفلبينية إن ثلاث سفن تابعة لمكتب مصايد الأسماك كانت في مهمة إمداد يوم السبت لتوفير النفط والبقالة لأكثر من 30 سفينة صيد فلبينية بالقرب من مياه سكاربورو الضحلة عندما تعرضت لإطلاق نار من خراطيم المياه الصينية ثماني مرات على الأقل.

وقالت فرقة العمل إن سفينة صيد 'استهدفت بشكل مباشر ومتعمد من قبل خفر السواحل الصيني'، مما تسبب في أضرار بمعدات الاتصالات والملاحة.

وقالت فرقة العمل: 'إن منع توزيع الدعم الإنساني ليس غير قانوني فحسب، بل إنه غير إنساني أيضًا'، مضيفة أن الصين نشرت قوارب لإبعاد سفن الصيد الفلبينية التي تنتظر الإمدادات، ولتركيب حاجز عائم بشكل غير قانوني.

وقالت فرقة العمل إن سفن الميليشيات البحرية الصينية قامت أيضًا 'بمناورات خطيرة' ونشرت جهازًا صوتيًا بعيد المدى أدى إلى إزعاج مؤقت وعجز لبعض أفراد الطاقم الفلبيني.

يقع Scarborough Shoal داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين والتي يبلغ طولها 200 ميل بحري. استولت عليها بكين في عام 2012 وأجبرت الصيادين من الفلبين على السفر لمسافات أبعد للحصول على كميات صغيرة من الصيد.

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبًا، وهو ممر لأكثر من 3 تريليون دولار من التجارة السنوية المنقولة بالسفن، بما في ذلك الأجزاء التي تطالب بها الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبروناي. وقالت محكمة التحكيم الدائمة في عام 2016 إن ادعاءات الصين ليس لها أي أساس قانوني.